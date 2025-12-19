En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque Aguachica
Petro y Maduro
Luis Fernando Velásco y Ricardo Bonilla
Director seccional Dian

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Todo listo para la remodelación del estadio Metropolitano: ya fueron adjudicadas las obras

Todo listo para la remodelación del estadio Metropolitano: ya fueron adjudicadas las obras

Por los trabajos, Junior jugará el partido de vuelta de la Superliga en condición de visitante.

Publicidad

Publicidad

Publicidad