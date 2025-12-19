Madre gastó el dinero de la fiesta de graduación de su hijo y ahora podría ir a prisión

Una situación que debía convertirse en un recuerdo inolvidable para decenas de estudiantes terminó en escándalo judicial. En Argentina, una madre de familia enfrenta un proceso penal luego de ser señalada de haber utilizado el dinero destinado a la fiesta de graduación de su hijo para fines personales.

El caso ocurrió en la Escuela Provincial de Comercio N.º 19, donde Romina Enríquez hacía parte del comité organizador del evento de graduación previsto para diciembre de 2025. La mujer tenía la responsabilidad de administrar los fondos que, durante todo el año, fueron recolectados por los padres de familia para cubrir los gastos del salón, la música y otros proveedores.

Según la denuncia presentada por la comunidad educativa, el monto recaudado supera los 17 millones de pesos argentinos, una cifra que equivale a más de 44 millones de pesos colombianos. Sin embargo, la alarma se encendió el mismo día de la celebración, cuando los padres descubrieron que varios servicios no habían sido pagados y que el salón de fiestas no tenía registro del abono correspondiente.

Ante la ausencia de explicaciones inmediatas, los acudientes intentaron comunicarse con Enríquez, quien finalmente respondió a través de un mensaje de WhatsApp. En ese intercambio, la mujer reconoció que había gastado el dinero y admitió que su problema con el juego fue la causa del faltante. “La verdad es que tengo un maldito problema con el casino y se me fue de las manos”, habría confesado.



Tras conocer esta versión, los padres decidieron interponer una denuncia penal por el presunto perjuicio económico, el cual podría ser incluso mayor al monto inicialmente calculado.

En medio del proceso judicial, la defensa de Romina Enríquez presentó un certificado psiquiátrico en el que se recomendó reposo médico, documento que fue validado por la Policía de Misiones, con el fin de evitar una detención inmediata por el delito de fraude.

El abogado de la mujer aseguró que su clienta no se encuentra prófuga y que permanece en su vivienda junto a sus hijos. Además, afirmó que Enríquez padece ludopatía, una enfermedad que afecta el control de los impulsos, y que actualmente está bajo tratamiento médico. “La señora no está evadiendo a la Justicia”, sostuvo el jurista en declaraciones recogidas por medios locales.