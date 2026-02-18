Reto 3x: Laura y Juan brillan y una dupla queda eliminada en Estrés extremo

El cronómetro no perdona y en El Desenlace cada segundo cuenta. Así quedó demostrado en la segunda parte del primer capítulo de El Reto 3X, donde la prueba de Estrés Extremo terminó por definir a los clasificados y dejó a la primera pareja fuera de competencia. La tabla de posiciones se ajustó con una diferencia mínima entre varios equipos, confirmando que la unión entre Retadores y Ex Desafiantes puede ser decisiva… o insuficiente.

La jornada cerró con una despedida. Aunque demostraron carácter y competitividad a lo largo del circuito, Johnatan y Karoline registraron el tiempo más alto de la ronda. La presión del reloj terminó pasándoles factura y su salida marcó uno de los momentos más emotivos del episodio. Se marchan con la frente en alto, tras representar con entrega la fuerza y destreza que distingue a los colombianos.

En contraste, la gran ovación de la noche fue para Laura y Juan. La dupla firmó el mejor tiempo de la competencia y se convirtió en protagonista absoluta de la prueba. Su desempeño no fue producto del azar: analizaron cada obstáculo con precisión milimétrica, planearon cada movimiento y mantuvieron una comunicación constante durante todo el recorrido. La confianza mutua y la protección brindada por Rexona Clinical fueron claves para sostener el ritmo en un circuito que exigía concentración total.

Muy cerca de quedar fuera estuvieron Rapelo y Madrid. La pareja bicampeona, reconocida por su experiencia en este tipo de desafíos, vivió un cierre de infarto. Cuando todo parecía inclinarse en su contra, apelaron a la pericia adquirida en temporadas anteriores y lograron salvarse por cuestión de segundos. Ese margen mínimo fue suficiente para asegurar su permanencia y confirmar que conocen el camino hacia la cima.



Otra historia de resiliencia la protagonizaron Marlon y Valentina. La odontóloga y entrenadora de porrismo sufrió una fuerte caída que le provocó inflamación en el tobillo. Pese al dolor evidente, decidió continuar para no afectar el tiempo de su compañero. Su capacidad para mantener el control físico y mental en medio de la adversidad fue determinante. El esfuerzo tuvo recompensa: la pareja consiguió una valiosa clasificación a la siguiente ronda.

También destacó el desempeño de Kevin y Darlyn. Desde Rionegro, Kevin aportó la visión estratégica derivada de su formación en obras civiles, caracterizándose por su determinación y precisión. Esa estructura mental se complementó con la energía de Darlyn, logrando un resultado sólido que los mantuvo lejos de la zona de riesgo. Su ejecución demostró que la planeación puede ser tan importante como la potencia física.

Con estos resultados, el panorama de la competencia comienza a tomar forma. Las primeras posiciones ya están definidas, pero la exigencia no disminuye. Al contrario, aumenta. El siguiente desafío será el circuito de Movimiento Extremo, una prueba donde el enfoque y la resistencia física marcarán la diferencia entre avanzar o quedarse a un paso de la meta.

