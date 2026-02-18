Taxista con datáfono robaba tarjetas de pasajeros y vaciaba sus cuentas en Bogotá: así los engañaba

Juan Carlos Naranjo Becerra, un taxista de Bogotá, es señalado de utilizar un datáfono como herramienta para cometer robos bajo la modalidad conocida como “cambiazo” de tarjetas bancarias. De acuerdo con la investigación, este conductor ofrecía a los pasajeros la opción de pagar la carrera con tarjeta y allí empezaba el robo.

Durante la transacción, manipulaba el datáfono para generar demoras o fallas aparentes en el pago, algo que los pasajeros veían con normalidad. Justo en medio de esa confusión y aprovechando momentos de distracción, intercambiaba la tarjeta original por un plástico inservible o una réplica, que luego entregaba al usuario sin que este lo notara.

Las evidencias y denuncias recopiladas indican que, una vez obtenía la tarjeta original de la víctima y la clave del titular, el conductor acudía de inmediato a cajeros electrónicos para realizar retiros de dinero. Bajo este método, se habría apropiado de más de 379 millones de pesos, afectando al menos a 35 personas que coincidieron en el mismo patrón de fraude tras usar taxis en la ciudad.

El taxista fue capturado durante un allanamiento en la localidad de Suba y en el procedimiento fueron incautados dos datáfonos, dos teléfonos celulares, dinero en efectivo y 34 tarjetas débito y crédito. Además, al momento de su captura, las autoridades le encontraron en sus prendas dos credenciales adicionales pertenecientes a otras personas.



Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Hurtos de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de hurto por medios informáticos y violación de datos personales. Naranjo Becerra no aceptó los cargos; sin embargo, un juez de control de garantías lo envió a la cárcel mientras avanza el proceso judicial.