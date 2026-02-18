En vivo
Taxista con datáfono robaba tarjetas de pasajeros y vaciaba sus cuentas en Bogotá: así los engañaba

El conductor ofrecía pago electrónico dentro del carro, cambiaba las tarjetas en segundos y luego retiraba el dinero en cajeros. La Fiscalía le atribuye al menos 35 víctimas y más de $379 millones robados.

Por: Felipe García
|
Actualizado: 18 de feb, 2026

