Blu Radio  / Mundo  / Ecuador captura a presunto cabecilla de disidencia de Farc en la frontera con Colombia

Ecuador captura a presunto cabecilla de disidencia de Farc en la frontera con Colombia

El Ejército ecuatoriano informó sobre captura de alias 'Camilo', presunto cabecilla de las disidencias de las Farc perteneciente al Frente Oliver Sinisterra (FOS), así como a otros nueve presuntos integrantes de esa agrupación.

Disidencias de las Farc
Miembros del grupo disidente de las FARC Segunda Marquetalia marchan en una finca en Llorente, una zona rural de la ciudad portuaria de Tumaco, departamento de Nariño, Colombia, el 31 de agosto de 2024.
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 18 de feb, 2026

