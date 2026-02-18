En vivo
Detalle en hallazgo de cuerpo de estudiante de U. El Bosque daría pistas sobre qué pasó con el menor

Detalle en hallazgo de cuerpo de estudiante de U. El Bosque daría pistas sobre qué pasó con el menor

Tras el hallazgo, el alcalde de Gachancipá, Alfonso López, señaló que, según reportes preliminares, una de las hipótesis iniciales apuntaría a un posible suicidio.

