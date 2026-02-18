Detalle en hallazgo de cuerpo de estudiante de U. El Bosque daría pistas sobre qué pasó con el menor

La muerte de Cristian Esneider Martín, estudiante de 16 años de la Universidad El Bosque, generó conmoción en la comunidad tras el hallazgo de su cuerpo en una zona rural del municipio de Gachancipá. El joven había sido reportado como desaparecido el lunes, luego de salir de su vivienda en la madrugada con destino a sus clases.

De acuerdo con información proporcionada por su familia, el estudiante, quien cursaba Ciencias y Matemáticas y había obtenido una beca gracias a su alto puntaje en las pruebas Icfes, dejó de responder llamadas y mensajes horas después de salir de casa. Ante la falta de comunicación, sus allegados iniciaron una búsqueda por sus propios medios mientras alertaban a las autoridades.

Mamá de menor de 16 años, estudiante de U El Bosque, dice que alguien acabó con la vida de su hijo Foto: Noticias Caracol

Un elemento tecnológico fue determinante en la localización. Sus familiares lograron acceder a sus cuentas digitales desde el computador portátil del menor y activaron la geolocalización de su teléfono celular, que arrojó una ubicación en una zona montañosa de Gachancipá. Con esa información, se desplazaron hasta el punto señalado y, con apoyo de uniformados de la Policía, encontraron el cuerpo sin vida hacia la 1:15 de la madrugada del martes.

Tras el hallazgo, el alcalde de Gachancipá, Alfonso López, señaló que, según reportes preliminares, no se evidenciaban signos de violencia y que una de las hipótesis iniciales apuntaría a un posible suicidio.



“Me manifestaron que incluso podía pensarse que había sido algo diferente, pero no, que solamente tenía muestras de haber sido él mismo el que había ocasionado el hecho. Parece que fue un suicidio”, afirmó el mandatario local.

Sin embargo, la familia del joven rechazó esa versión y solicitó una investigación exhaustiva. Además, denunciaron que durante las horas de búsqueda recibieron llamadas extorsivas en las que desconocidos exigían dinero a cambio de información sobre el paradero del menor.

Frente a las afirmaciones del alcalde, salió a la luz un detalle clave que podría aclarar qué pasó con el menor. Se trata de la forma en la que se encontraba su cuerpo sin vida.

Según el Departamento de Policía de la Sabana, el cadáver se encontraba “suspendido de la rama de un árbol”. Incluso, según dijo el alcalde a Noticias Caracol, las pertenencias y los documentos del menor se encontraron en el lugar.