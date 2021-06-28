Blu Radio Universidad El Bosque
Universidad El Bosque
Detalle en hallazgo de cuerpo de estudiante de U. El Bosque daría pistas sobre qué pasó con el menor
Tras el hallazgo, el alcalde de Gachancipá, Alfonso López, señaló que, según reportes preliminares, una de las hipótesis iniciales apuntaría a un posible suicidio.
Computador fue clave para encontrar a estudiante de la U. El Bosque: esto halló la familia
En medio del dolor, la madre del adolescente entregó detalles sobre lo ocurrido y sobre lo encontrado en el computador del joven.
Universidad El Bosque se pronuncia sobre muerte de estudiante de primer semestre: "Especulaciones"
El menor desapareció el lunes 16 de febrero luego de salir hacia la Universidad El Bosque. Según relató su madre, durante todo el día no respondió el celular, por lo que hacia las 6:00 de la tarde decidieron acudir a la Policía.
Misteriosa muerte de estudiante de U El Bosque: salió a estudiar y terminó muerto en Gachancipá
Gracias a la ubicación del celular de Cristian Martín pudieron hallarlo en zona boscosa de este municipio de Cundinamarca.
Universidad de El Bosque, víctima de duro ataque informático
Además de sus plataformas institucionales, la cuenta de Twitter de la universidad también fue hackeada.