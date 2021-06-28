En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva EPS
Expríncipe Andrés
Salario mínimo
Nuevo pasaporte

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Universidad El Bosque

Universidad El Bosque

  • Cristian Martín, estudiante de El Bosque hallado muerto
    Cristian Martín, estudiante de El Bosque hallado muerto
    Foto: captura de video NC
    Judicial

    Detalle en hallazgo de cuerpo de estudiante de U. El Bosque daría pistas sobre qué pasó con el menor

    Tras el hallazgo, el alcalde de Gachancipá, Alfonso López, señaló que, según reportes preliminares, una de las hipótesis iniciales apuntaría a un posible suicidio.

  • Computador dio detalle clave sobre Joven del Bosque
    Computador dio detalle clave sobre Joven del Bosque
    Cundinamarca

    Computador fue clave para encontrar a estudiante de la U. El Bosque: esto halló la familia

    En medio del dolor, la madre del adolescente entregó detalles sobre lo ocurrido y sobre lo encontrado en el computador del joven.

  • Universidad El Bosque se pronuncia sobre muerte de estudiante de primer semestre: "Especulaciones"
    Universidad El Bosque se pronuncia sobre muerte de estudiante de primer semestre: "Especulaciones"
    Foto: El Espectador / Noticias Caracol
    Cundinamarca

    Universidad El Bosque se pronuncia sobre muerte de estudiante de primer semestre: "Especulaciones"

    El menor desapareció el lunes 16 de febrero luego de salir hacia la Universidad El Bosque. Según relató su madre, durante todo el día no respondió el celular, por lo que hacia las 6:00 de la tarde decidieron acudir a la Policía.

  • Cristian Martín, estudiante de El Bosque hallado muerto
    Cristian Martín, estudiante de El Bosque hallado muerto
    Foto: captura de video NC
    Judicial

    Misteriosa muerte de estudiante de U El Bosque: salió a estudiar y terminó muerto en Gachancipá

    Gracias a la ubicación del celular de Cristian Martín pudieron hallarlo en zona boscosa de este municipio de Cundinamarca.

  • 313115_Chuzadas // Foto: AFP, imagen de referencia
    Chuzadas // Foto: AFP, imagen de referencia
    THOMAS SAMSON/AFP
    Tecnología

    Universidad de El Bosque, víctima de duro ataque informático

    Además de sus plataformas institucionales, la cuenta de Twitter de la universidad también fue hackeada.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad