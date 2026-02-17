Misteriosa muerte de estudiante de U El Bosque: salió a estudiar y terminó muerto en Gachancipá

Un joven estudiante de 16 años de la Universidad El Bosque fue hallado muerto en una zona boscosa del municipio de Gachancipá, Cundinamarca, luego de haber salido en la madrugada hacia su jornada académica en Bogotá.

Según lo recogido por el Ojo de la noche para Mañanas Blu, Cristian Martín salió de su vivienda a las 4:40 de la mañana, como lo hacía de manera habitual, para dirigirse a la universidad. Su familia aseguró que se despidió con normalidad y que no manifestó ninguna situación fuera de lo común.

Sin embargo, con el paso de las horas, su madre comenzó a preocuparse al notar que no respondía las llamadas. Aunque el celular permanecía encendido, el joven no contestaba.

"A las 4:40 me dio un beso y me dijo: 'Mami, nos vemos de la noche'. Iba a la universidad como lo hacía todos los días de costumbre. Me dijo: 'Mami, no sé si yo venga a almorzar, pero yo vengo'. Y nunca llegó", relató la madre del joven en conversación con Blu Radio.



¿Cómo lo encontraron en Gachancipá?

De acuerdo con el testimonio de la madre, la ubicación del teléfono arrojó que el dispositivo se encontraba en Gachancipá, un municipio ubicado a aproximadamente 50 minutos de Bogotá. Ante esa información, la familia dio aviso a la Policía y se desplazó hasta la estación del municipio.

Mientras algunos familiares permanecían en la estación, otros, junto con uniformados, iniciaron la búsqueda en la zona montañosa donde señalaba la geolocalización.

Fue hacia la 1:15 de la madrugada cuando, tras varias horas de ascenso por el cerro, encontraron el cuerpo del menor de edad sin signos vitales en un área boscosa.

Búsqueda de Cristian Martín, estudiante de El Bosque hallado muerto Foto: captura de video NC

¿Qué pasó con Cristian Martín?

Cristian cursaba primer semestre de Ciencias y Matemáticas en la Universidad El Bosque. De acuerdo con sus allegados, había obtenido uno de los mejores puntajes en las pruebas ICFES de su colegio, lo que le permitió acceder a una beca para sus estudios superiores.

Familiares, amigos y su novia aseguraron que era una persona tranquila y que no tenía conflictos conocidos. Según relataron, no existían antecedentes de amenazas o problemas personales que anticiparan una situación de riesgo.

Uno de los familiares explicó que, al notar su ausencia, revisaron información en el correo del portátil del joven y otros dispositivos, lo que permitió confirmar la ubicación del celular y dirigir la búsqueda hacia Gachancipá.

Las autoridades iniciaron la investigación para establecer cómo llegó el estudiante hasta esa zona rural de Cundinamarca y cuáles fueron las circunstancias que rodearon su muerte.

Por ahora, no se han entregado conclusiones oficiales sobre las causas del fallecimiento. La familia ha pedido a las autoridades que el caso sea esclarecido y que se determine con exactitud qué ocurrió desde el momento en que el joven salió rumbo a su universidad hasta el hallazgo en la montaña.

