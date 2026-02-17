En vivo
Kevin Arley
Emergencias por lluvias
Salario mínimo
Gustavo Petro

Rayo impactó a soldado y helicóptero del Ejército en Popayán: todo quedó en video

Rayo impactó a soldado y helicóptero del Ejército en Popayán: todo quedó en video

La descarga eléctrica, que causó heridas en un soldado, también afectó un helicóptero que tuvo que salir temporalmente de operación. Según la Tercera División del Ejército, la aeronave ya está en funcionamiento.

Foto: captura de pantalla
Por: Felipe García
|
Actualizado: 17 de feb, 2026

