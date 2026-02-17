Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, martes 17 de febrero de 2026

El sector de los juegos de suerte y azar en Colombia comenzó la semana con gran expectativa entre los apostadores. Como ocurre cada mañana, el sorteo Dorado Mañana dio a conocer su combinación ganadora, manteniéndose como uno de los productos más dinámicos y de mayor recordación dentro del mercado nacional del chance.



Número ganador de Dorado Mañana hoy, martes 17 de febrero de 2026

Para la jornada de este martes 17 de febrero de 2026, el número que ha favorecido a miles de colombianos es el: en minutos.

Para aquellos que realizan apuestas bajo diferentes modalidades, el desglose de las cifras ganadoras es el siguiente:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta (serie/complemento):

¿Cuánto paga el Dorado Mañana?

El plan de premios del Dorado Mañana depende de la modalidad de apuesta y del número de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos oficiales se distribuyen de la siguiente manera:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado.

3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado.

3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado.

2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.

Última cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.

Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota, una novedad que amplía las opciones de obtener premios adicionales cuando coincide con el resultado principal. Esta modificación ha incrementado el interés de los jugadores al ofrecer mayores posibilidades de ganar.



¿A qué hora juega el Dorado Mañana?

El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado y los resultados oficiales se publican después de las 11:00 a. m.

Es importante tener en cuenta que no se efectúan sorteos los domingos ni en días festivos. Por ello, los apostadores deben considerar este calendario al momento de participar y consultar los resultados.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?

Los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en los puntos autorizados de Paga Todo. Para realizar el cobro, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Cumplir con estas condiciones garantiza un proceso de pago ágil, seguro y transparente, consolidando al Dorado Mañana como uno de los sorteos de chance más reconocidos en Colombia.