En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Kevin Arley
Emergencias por lluvias
Salario mínimo
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Impacto de FFMM a disidencias, ELN y Clan del Golfo la última semana: toneladas de coca incautadas

Impacto de FFMM a disidencias, ELN y Clan del Golfo la última semana: toneladas de coca incautadas

Operaciones entre el 9 y el 15 de febrero golpearon simultáneamente a disidencias, ELN y Clan del Golfo, con impactos en hombres, laboratorios y minería ilegal.

Impacto de FFMM a disidencias, ELN y Clan del Golfo la última semana: toneladas de coca incautadas
Impacto de FFMM a disidencias, ELN y Clan del Golfo la última semana: toneladas de coca incautadas
Por: Felipe García
|
Actualizado: 17 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad