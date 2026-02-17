En vivo
Blu Radio  / Nación  / Cayó narco pedido en extradición por Brasil: lideraba red que enviaba droga de Colombia hasta Europa

Cayó narco pedido en extradición por Brasil: lideraba red que enviaba droga de Colombia hasta Europa

Alias ‘Gustavo’ fue capturado con fines de extradición en un operativo conjunto que apunta a una red con alcance en Suramérica y conexiones en España y Holanda.

Por: Felipe García
|
Actualizado: 17 de feb, 2026

