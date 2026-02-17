Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, martes 17 de febrero de 2026

Publicidad
El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de chance más populares en Colombia gracias a su formato innovador. A diferencia de los sorteos tradicionales, este combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco, lo que amplía las posibilidades de participación y lo convierte en una opción atractiva para miles de apostadores en el país.
El número ganador del chance Super Astro Sol de este martes 17 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
Participar en el Super Astro Sol es sencillo y ofrece varias opciones en una misma apuesta. Para jugar, los interesados deben:
Esta dinámica brinda mayor flexibilidad y más oportunidades de ganar, lo que explica su creciente popularidad en todo el territorio nacional.
El Super Astro Sol está diseñado para ser accesible a distintos públicos. Los montos permitidos son:
Todas las apuestas deben realizarse en puntos autorizados, garantizando así un proceso seguro, legal y transparente para los participantes.
Quienes resulten ganadores deben presentar la documentación correspondiente para hacer efectivo su premio. Los requisitos básicos son:
Dependiendo del valor del premio, pueden exigirse requisitos adicionales: