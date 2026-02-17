Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, martes 17 de febrero de 2026

El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de chance más populares en Colombia gracias a su formato innovador. A diferencia de los sorteos tradicionales, este combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco, lo que amplía las posibilidades de participación y lo convierte en una opción atractiva para miles de apostadores en el país.



Número ganador de Super Astro Sol hoy, martes 17 de febrero de 2026

El número ganador del chance Super Astro Sol de este martes 17 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Cómo se juega el Super Astro Sol

Participar en el Super Astro Sol es sencillo y ofrece varias opciones en una misma apuesta. Para jugar, los interesados deben:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999.

Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

De manera opcional, escoger la modalidad “Todos los signos”, que asocia el mismo número a los doce signos del zodiaco.

Definir el valor de la apuesta y realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Esta dinámica brinda mayor flexibilidad y más oportunidades de ganar, lo que explica su creciente popularidad en todo el territorio nacional.



Valor de las apuestas

El Super Astro Sol está diseñado para ser accesible a distintos públicos. Los montos permitidos son:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Todas las apuestas deben realizarse en puntos autorizados, garantizando así un proceso seguro, legal y transparente para los participantes.



Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol

Quienes resulten ganadores deben presentar la documentación correspondiente para hacer efectivo su premio. Los requisitos básicos son:



Tiquete original, en buen estado y sin alteraciones.

Documento de identidad original y fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, pueden exigirse requisitos adicionales:

