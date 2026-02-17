En vivo
El Congreso de Perú destituye al presidente interino José Jerí

El Congreso de Perú destituye al presidente interino José Jerí

José Jerí ejercía de manera interina la Presidencia de Perú en su condición de presidente del Congreso, tras la destitución de la presidenta Dina Boluarte (2022-2025) en octubre del año pasado.

José Jerí, presidente interino de Perú
José Jerí, presidente interino de Perú
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 17 de feb, 2026

