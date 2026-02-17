En vivo
Política  / AICO responde a críticas por avales a no indígenas y defiende su autonomía interna

AICO responde a críticas por avales a no indígenas y defiende su autonomía interna

Jesús Cuasapud, representante legal de AICO respondió a las críticas en entrevista con Mañanas Blu 10:30 AM y sostuvo que las determinaciones adoptadas por el movimiento obedecen a sus estatutos internos y a la autodeterminación de los siete pueblos que lo conforman.

