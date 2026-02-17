En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Kevin Arley
Emergencias por lluvias
Salario mínimo
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / ¿Por qué Perú elegirá mañana a su octavo presidente en casi diez años de crisis política?

¿Por qué Perú elegirá mañana a su octavo presidente en casi diez años de crisis política?

Jerí asumió la banda presidencial hace apenas cuatro meses, al ser el presidente del Congreso en el momento que la expresidenta Dina Boluarte fue destituida por el Legislativo.

Expresidente de Perú, Jerí.
Expresidente de Perú, Jerí.
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 17 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad