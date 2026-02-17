¿Por qué Perú elegirá mañana a su octavo presidente en casi diez años de crisis política?

La persistente crisis política en Perú parecía haber dado un respiro al país andino justo antes de sus elecciones, pero los nuevos escándalos que han rodeado a José Jerí, quien ha ejercido de presidente interino hasta su destitución este martes, han terminado cobrándole el cargo y abocando al país a un nuevo vacío de poder.

Jerí asumió la banda presidencial hace apenas cuatro meses, al ser el presidente del Congreso en el momento que la expresidenta Dina Boluarte fue destituida por el Legislativo, y centró su gestión en la lucha contra la delincuencia y el crimen, lo que le valió una buena aceptación por parte de los peruanos durante los primeros meses en el cargo.

Ahora, el político conservador, censurado por el Congreso, se convierte en protagonista del octavo cambio presidencial que vive el país andino en casi una década de inestabilidad política, iniciada tras los comicios de 2016.

José Jerí, presidente interino de Perú Foto: AFP

Las investigaciones

La popularidad de Jerí, abogado de 39 años, se torció cuando salieron a la luz una serie de reuniones semiclandestinas con empresarios chinos. El más polémico fue un encuentro al que acudió encapuchado a un restaurante propiedad de uno de estos empresarios, lo que motivó la apertura de una investigación en la Fiscalía por patrocinio ilegal y tráfico de influencias agravado.

Además, ha sido muy sonado en la prensa local que al menos cinco mujeres jóvenes consiguieron contratos con el Estado después de reunirse con Jerí en Palacio de Gobierno, una de ellas tras pasar ahí toda la noche de Halloween y salir de la sede presidencial a la mañana siguiente.



La votación de censura

Estas revelaciones motivaron la presentación de una serie de mociones de censura contra Jerí, que lograron suficientes firmas como para tramitarse pese que el Congreso se encuentra en receso hasta marzo.

Este martes, las mociones fueron aprobadas con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones. Al tratarse de un congresista que ejercía interinamente la Presidencia del país, su salida pudo darse con la mitad más uno de los votos del Parlamento.

#CongresoInforma I Al haberse aprobado las mociones de censura, la Mesa Directiva declara la vacancia del cargo de presidente del Congreso de la República. En consecuencia, se encuentra vacante el cargo de presidente de la República del Perú.



La elección para dicho cargo se… pic.twitter.com/cWPvqqAFJW — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) February 17, 2026

Al ser censurado como presidente del Congreso, Jerí quedó automáticamente invalidado para seguir ejerciendo la Presidencia.



Elecciones a la vista

Esta situación se da a menos de dos meses de las elecciones generales convocadas para el domingo 12 de abril, donde varios partidos, que desde el Congreso apoyaron a llegada de Jerí al sillón presidencial, no quisieron verse contagiados en las urnas de la impopularidad en la que ha caído el exmandatario en las últimas semanas.

La única fuerza que mantuvo abiertamente su apoyo a Jerí fue el fujimorismo, que apostó por mantenerlo hasta la investidura presidencial del gobernante que saliera elegido en las urnas, con el argumento de darle estabilidad al país.



Octavo presidente

Ollanta Humala (2011-2016) fue el último presidente en completar un mandato. Desde entonces, en casi una década han pasado siete presidentes por el Palacio de Gobierno de Lima.

El Congreso de Perú escogerá este miércoles en un pleno extraordinario al nuevo presidente interino del país andino, que será el octavo desde 2016.

No hay ningún candidato claro para ocupar esta fugaz presidencia, puesto que la mayoría de parlamentarios concurrirán a las elecciones del Senado y la Cámara de Diputados. Además, la baja popularidad, las investigaciones y los cuestionamientos rodean a muchos de los elegibles, cosa que limita todavía más encontrar un perfil de consenso.