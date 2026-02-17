Capturan en Pereira a alias 'Gafas', reclutador de menores que trabajaba para 'Mordisco'

La Policía Nacional confirmó la captura en Pereira, Risaralda, de alias ‘Gafas’, delincuente que trabajaba para las redes de la estructura “Jaime Martínez” de las disidencias al mando de alias 'Iván Mordisco'.

Según las investigaciones, este hombre tenía como rol principal el de engañar a menores de edad con falsas promesas para luego vincularlos a las filas del grupo ilegal. Tenía una trayectoria de más de tres años y se había ganado la confianza de alias “Cachorro”, el cabecilla con el control en Suárez, Cauca y municipios vecinos.

“Esta captura representa un golpe contundente contra las estructuras criminales que vulneran de manera sistemática la vida y derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. El reclutamiento forzado es un crimen que no admite ninguna justificación”, dijo el general William Rincón, director de la Policía Nacional.

Contra alias ‘Gafas’ pesaban además varias solicitudes judiciales por delitos como homicidio agravado y tentativa de feminicidio.



En Pereira nuestra @PoliciaColombia 𝗖𝗔𝗣𝗧𝗨𝗥𝗢́ 𝗔 𝗔𝗟𝗜𝗔𝗦 ‘𝗚𝗔𝗙𝗔𝗦’. integrante de las Redes de Apoyo de la estructura criminal Jaime Martínez del GAO Estado Mayor… pic.twitter.com/rkHEQKijVk — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) February 17, 2026

Esta semana se han conocido varios casos graves de reclutamiento de menores por parte de los grupos ilegales, en especial las disidencias de las Farc, en zonas rurales de Jamundí y Buenaventura, Valle del Cauca y Anorí, Antioquia, como en otras regiones.

Además, según el Observatorio de Niñez y Conflicto Armado, Coalico, durante 2025 se verificaron 292 eventos de conflicto armado que implicaron afectaciones directas a más de 379.000 niñas, niños y adolescentes en el país, mientras que en entre 2023 y 2024 el reclutamiento aumentó un 64 %.