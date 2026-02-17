En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Capturan en Pereira a alias 'Gafas', reclutador de menores que trabajaba para 'Mordisco'

Capturan en Pereira a alias 'Gafas', reclutador de menores que trabajaba para 'Mordisco'

Contra alias ‘Gafas’ pesaban además varias solicitudes judiciales por delitos como homicidio agravado y tentativa de feminicidio.

