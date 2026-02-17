En vivo
Aguacero con tormenta eléctrica en Montería; hidroeléctrica Urrá lanzó alerta por precipitaciones

Aguacero con tormenta eléctrica en Montería; hidroeléctrica Urrá lanzó alerta por precipitaciones

La caída del torrencial aguacero llevó esta tarde a la suspensión del partido entre Jaguares de Córdoba y el Independiente Santa Fe, a los 10 minutos de haber iniciado el encuentro en el estadio Jaraguay.

