Damnificados de Montería protestan contra el Concejo por negar proyecto para entrega de ayudas

En el parque de la Catedral de Montería permanecen reunidos en un plantón decenas de damnificados que la madrugada de este lunes se levantaron en protesta para rechazar una decisión de la Comisión de Presupuesto del Concejo, que negó el proyecto de acuerdo en el que el alcalde pedía facultades para tomar decisiones rápidas y con menos trámites frente a la atención de la emergencia.

Ondeando banderas, alzando pancartas y hasta entonando canciones frente a las instalaciones de la alcaldía y el Concejo, los afectados lanzan críticas contra los concejales que tomaron esta decisión.

Los damnificados en Montería denuncian que, tras 10 días de inundaciones, hay decenas de ellos que aún no han recibido ayudas y por eso claman agilidad en la entrega de elementos de primera necesidad.

"Estamos aquí frente a la alcaldía, ya que los de la margen izquierda no hemos recibido apoyo, no hemos recibido ayudas, no hemos recibido atención médica, no hemos recibido asesorías, nada. Ya llevamos 10 días y el agua está negra, hedionda, por favor, ayúdennos", clamó un afectado.



La lideresa Yalenis Mazón también afirma que la emergencia requiere una respuesta inmediata y no trabas administrativas que ralenticen los procesos.

Advierte que si no se ejecuta un plan de acción con prontitud, se volcarán a las calles con otra protesta masiva.

"Nosotros necesitamos que ellos nos den una respuesta o nos digan cuál va a ser el plan de acción, y si no aparece nadie en el Concejo para hablar con nosotros, mañana vamos a hacer una gran marcha en la ciudad de Montería, donde vamos a convocar a toda la comunidad damnificada, a todos los líderes del departamento de Córdoba y las comunidades indígenas para que nos apoyen, porque nosotros merecemos ser escuchados y que se empiece rápidamente un plan de acción", dijo.

Publicidad

Los afectados piden que se garantice la entrega de alimentos y medicinas, así como maquinaria amarilla para evacuar el agua que sigue represada en varios sectores.