Damnificados de Montería protestan contra el Concejo por negar proyecto para entrega de ayudas

Damnificados de Montería protestan contra el Concejo por negar proyecto para entrega de ayudas

Los damnificados en Montería denuncian que, tras 10 días de inundaciones, hay decenas de ellos que aún no han recibido ayudas y por eso claman agilidad en la entrega de elementos de primera necesidad.

