Antioquia cuenta con la primera oficina descentralizada del Consejo Nacional Electoral para la acreditación digital de testigos para la elecciones del 2026. Este es el primer centro de servicios de esta índole en el país.

El ocho de marzo de este año se llevarán a cabo las elecciones legislativas de Colombia en las que se elegirán a los miembros del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, y el CNE descentraliza sus servicios con el primer Punto de Atención en Antioquia.

Este primer y por ahora único Punto de Atención Departamental, operará como centro piloto, apostándole a la innovación tecnológica de cara a las elecciones de este año, poniendo a disposición de la ciudadanía y las agrupaciones políticas en la capital antioqueña, la capacitación sobre la plataforma de acreditación digital de testigos para 2026.

La oficina busca optimizar la transparencia y brindar asistencia técnica directa a partidos y observadores en el departamento. El nuevo centro de servicios está ubicado en el barrio Laureles, específicamente en la Transversal 39B # 73 y funcionará durante todo el calendario electoral de este año.



Su objetivo es brindar asesoría técnica para el proceso electoral, acreditación y orientación para testigos, observadores y auditores nacionales e internacionales y formación en la nueva Plataforma de Postulación y Acreditación 2026 optimizando la verificación de identidad en las más de 15.000 mesas de votación.

Adicionalmente el CNE presentará este martes 17 de febrero la Plataforma Única de Postulación y Acreditación de Actores Electorales, una herramienta tecnológica diseñada para robustecer los controles, optimizar la verificación de los procesos y consolidar garantías efectivas para todas las organizaciones políticas en el marco de las elecciones de 2026.

La socialización será en el Hotel Marriott de Medellín, y tendrá un componente técnico y pedagógico dirigido a las agrupaciones políticas y a la Fuerza Pública. Esto con el propósito de explicar el funcionamiento del nuevo aplicativo y los protocolos de validación, ya que el sistema incorporará identificación digital mediante códigos QR que serán verificados antes del ingreso a los puestos de votación.