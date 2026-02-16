"Ojalá sea solo una sensación": DT de Millonarios se refirió a la lesión de Falcao

El técnico de Millonarios FC, Fabián Bustos, se pronunció sobre la lesión de Radamel Falcao y envió un mensaje de cautela a la afición. En entrevista con Blog Deportivo de Blu Radio, el entrenador argentino explicó el estado físico del delantero tras su salida por molestias. La preocupación existe, pero el cuerpo técnico espera un diagnóstico favorable.

“Los dos han tenido algunas pruebas médicas, seguirán otras para tener más claridad, pero por suerte parecen no ser lesiones tan grandes”, afirmó Bustos. Sobre Falcao, detalló que “sintió como una pequeña distensión” al cierre del primer tiempo. En el caso de Rodrigo Contreras, indicó que el jugador “se siente mucho mejor”, aunque están a la espera de la resonancia.

El DT fue prudente al referirse a los tiempos de recuperación del histórico goleador de la Selección Colombia. “Lo de Falcao por supuesto que preocupa, aunque no todas las lesiones son iguales”, señaló. Y agregó con moderado optimismo: “No creo que lleve más de 15 y 20 días. Ojalá sea solo una sensación y lo podamos tener lo más rápido posible”.



Bustos analiza el desgaste y el calendario

Bustos relacionó las molestias físicas con la seguidilla de compromisos recientes. “Es un poco también la cantidad de minutos y, a lo mejor, los partidos seguidos (3 en 7 días). Con viajes en medio, canchas pesadas…”, explicó el entrenador. Para el técnico de Millonarios, la carga competitiva pudo influir más que el estado del terreno de juego.

Sobre El Campín, comentó que “creo que hoy está mejorando, se está notando el esfuerzo de la gente y con el pasar de los días seguramente seguirá mejorando”. En ese sentido, descartó que la cancha haya sido el factor determinante. “No creo que sea tanto por la cancha, sí más por la cantidad de partidos”, puntualizó.



Refuerzos y objetivos en Millonarios

En materia de refuerzos, Bustos reveló que la dirigencia analiza una alternativa ofensiva o un mediocampista. “El cupo está buscando la dirigencia y el área deportiva una alternativa ofensiva o algún jugador en la mitad de la cancha que nos pueda dar algo de lo que no tenemos tanta variedad”, explicó. También dejó claro que buscan “alguien que venga a marcar diferencia”.



El entrenador argentino, quien afirmó que “siempre dije que me gusta dirigir en Colombia, muy contento de estar acá”, se mostró ambicioso con el proyecto. Reconoció que “el año pasado no fue bueno para un equipo grande y con obligaciones”, pero destacó que “el plantel se ha mejorado mucho”.