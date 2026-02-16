En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Gustavo Petro
Consejo de Estado
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / "Ojalá sea solo una sensación": DT de Millonarios se refirió a la lesión de Falcao

"Ojalá sea solo una sensación": DT de Millonarios se refirió a la lesión de Falcao

Radamel Falcao García se retiró con molestias sobre el final del primer tiempo del partido que el equipo embajador ganó, con gol suyo, a Llaneros de Villavicencio.

Publicidad

Publicidad

Publicidad