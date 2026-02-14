Lesión de Falcao en Millonarios: el delantero salió en camilla y genera preocupación

Radamel Falcao García, delantero de Millonarios FC, salió en camilla durante el partido frente a Llaneros FC llevado a cabo el 14 de febrero de 2026, correspondiente a la séptima fecha de la Liga BetPlay I-2026.

El jugador presentó una molestia muscular en la parte posterior de su pierna derecha, situación que encendió las alertas en el cuerpo técnico y entre los aficionados.

El hecho se registró cerca del final del primer tiempo, cuando el atacante disputó un balón y de inmediato mostró gestos de dolor. Tras la acción, el cuerpo médico del conjunto capitalino ingresó al terreno de juego para realizar la valoración inicial. Luego de varios minutos de atención, el futbolista fue retirado en camilla y trasladado al vestuario para una revisión más detallada.

Posteriormente, Falcao no regresó para disputar la segunda parte del compromiso en el estadio El Campín. En su lugar ingresó Jorge Cabezas Hurtado, mientras el equipo buscó mantener su propuesta ofensiva ante un rival que presionó desde los primeros minutos del encuentro.



El partido mostró un desarrollo intenso, con Millonarios intentando imponer condiciones desde el inicio. El equipo bogotano contó con varios minutos de su goleador entre los titulares, en un arranque de temporada que marcó su regreso al fútbol colombiano. Sin embargo, la molestia muscular del delantero se convirtió en el hecho más relevante del encuentro desde el aspecto físico.

Ante la lesión que sufrió #FalcaoGarcía en el partido más reciente de #Millonarios 🔵 en #LigaBetPlay l-2026 ⚽, es momento de que ustedes opinen sobre el tema 🧐 ¡Los leemos 👀! #GolCaracol 🇨🇴 pic.twitter.com/pZWWZtFssk — Gol Caracol (@GolCaracol) February 14, 2026

¿Qué se sabe sobre el estado físico de Falcao tras la lesión?

Tras la salida en camilla, el jugador quedó bajo observación del departamento médico de Millonarios. El club prevé realizar exámenes diagnósticos en las siguientes horas con el objetivo de establecer el alcance de la lesión y definir el tiempo necesario para su recuperación.

El resultado de estas evaluaciones permitirá determinar si el atacante puede regresar pronto a entrenamientos y competencias oficiales.

Las lesiones musculares en jugadores de experiencia suelen analizarse con especial cuidado, debido a su impacto en la planificación de cargas físicas y minutos en cancha. El cuerpo técnico evalúa cada escenario para evitar recaídas y garantizar una recuperación adecuada.

Millonarios mantiene una agenda exigente en el calendario local e internacional. Entre los compromisos previstos aparece el duelo frente a Atlético Nacional por la Copa Sudamericana, un encuentro clave para las aspiraciones del club. La presencia de Falcao en ese compromiso depende directamente del diagnóstico médico.

La imagen del delantero saliendo en camilla generó múltiples reacciones entre seguidores y analistas, debido al peso del jugador dentro del esquema ofensivo. Mientras tanto, el club espera entregar un parte oficial sobre su estado físico y los plazos de regreso a la competencia.