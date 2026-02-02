Millonarios y Falcao tienen nuevo director técnico: “Comienza nuevo capítulo”

El entrenador argentino Fabián Bustos dirigirá a Millonarios de Bogotá, informó este domingo el club liderado por el veterano delantero Radamel Falcao García tras la salida del DT Hernán Torres producto de los malos resultados en el inicio de temporada.

Bustos, de 56 años, llega a un equipo que empezó con tropiezos el 2026 para que el histórico artillero gane por primera vez una liga colombiana.

Con el Tigre presente en uno de esos juegos, el embajador perdió los tres primeros partidos del torneo Apertura bajo el mando del entrenador local Hernán Torres, que fue despedido el jueves.

"Hoy comienza un nuevo capítulo. Confiamos en que su experiencia, carácter y espíritu ganador nos impulsarán hacia grandes objetivos", indicó Millonarios en un comunicado.



¿Cuál es la experiencia de Fabian Bustos?

La última experiencia de Bustos en el banquillo fue con Olimpia de Paraguay en 2025, luego de pasos por diversos clubes de Ecuador, Perú y Brasil, donde dirigió al Santos.



Fabian Bustos Foto: AFP

En Millonarios liderará el camino para cumplir un viejo anhelo de la hinchada del equipo capitalino de ver a Radamel Falcao coronarse campeón con el club del que es hincha.

El máximo goleador de la selección colombiana, a punto de cumplir 40 años, volvió a Millonarios para esta temporada luego de marcharse a mediados del año pasado.

Antes de irse disputó dos torneos de la liga, pero en ambas el equipo fue eliminado en los cuadrangulares semifinales.

Bustos ya ganó dos ligas ecuatorianas con Delfín (2019) y Barcelona de Guayaquil (2020) y el Apertura y Clausura de Perú con Universitario en 2024.