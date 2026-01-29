En vivo
Millonarios confirmó la salida de Hernán Torres como director técnico

Millonarios confirmó la salida de Hernán Torres como director técnico

El club bogotano confirmó mediante un comunicado la desvinculación del estratega tolimense luego de una racha negativa de tres derrotas consecutivas en el inicio de la temporada 2026.

