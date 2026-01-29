Millonarios confirmó la salida de Hernán Torres como director técnico

A través de sus canales oficiales, Millonarios FC confirmó la terminación del vínculo contractual con el profesor Hernán Torres, quien hasta hoy se desempeñaba como director técnico. La noticia llega en un momento de alta tensión deportiva para la institución "Embajadora", marcada por un desempeño irregular que ha distanciado al equipo de los puestos de vanguardia en el rentado nacional.



El detonante: una racha insostenible

La decisión de la junta directiva se produce tras una semana crítica para el conjunto albiazul. Millonarios encadenó tres derrotas consecutivas que terminaron por agotar el margen de maniobra del cuerpo técnico. El ciclo de resultados negativos comenzó con la caída ante Atlético Bucaramanga en el estadio Alfonso López, seguida de una derrota en condición de local frente a Junior de Barranquilla y, finalmente, el revés sufrido ante el Deportivo Pasto en territorio nariñense.

Estos resultados, sumados a un cierre de temporada 2025 que ya generaba dudas entre la hinchada y los analistas, llevaron a la dirigencia a evaluar la continuidad del proceso. Según el comunicado emitido por el club, la institución reconoce el "profesionalismo, entrega y dedicación" de Torres, y subraya que su nombre "seguirá siendo muy respetado en la historia de la institución", recordando probablemente su papel histórico en la obtención de la estrella 14 en 2012.

Hernán Torres asumió el cargo con la misión de devolver a Millonarios a los primeros planos del fútbol colombiano y asegurar la competitividad en torneos internacionales. Sin embargo, los números del último periodo no respaldaron el proyecto. Durante los compromisos recientes, el equipo mostró una falta de respuesta futbolística y dificultades para concretar opciones de gol, acumulando un balance de puntos que lo ubica en la parte baja de la tabla general.

El contexto de la salida de Torres también coincide con el año del 80 aniversario del club (1946-2026), una efeméride que añade presión sobre la dirigencia para obtener resultados inmediatos. La frase "Legado, Amor y Gloria", que acompaña la comunicación oficial, refuerza la intención del club de buscar un cambio de rumbo que esté a la altura de su historia.



Futuro inmediato del banquillo embajador

Tras el anuncio, Millonarios FC ha iniciado el proceso de búsqueda para el relevo en la dirección técnica. Aunque el comunicado no menciona nombres específicos, se espera que en las próximas horas se defina quién asumirá de manera interina para dirigir las sesiones de entrenamiento y el próximo compromiso liguero.



La dirigencia ha manifestado que trabajará en un plan estructurado para definir al nuevo cuerpo técnico en propiedad, buscando un perfil que logre revertir la crisis deportiva y potenciar la nómina actual. Por ahora, el club cierra un capítulo con uno de los técnicos más representativos de su historia moderna, enfocándose plenamente en la recuperación del protagonismo en la Liga BetPlay.

