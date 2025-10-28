Millonarios piensa en 2026: renovó pieza fundamental de Hernán Torres

En medio de una temporada difícil, Millonarios FC anunció la renovación de Danovis Banguero, uno de los jugadores más experimentados y constantes del plantel. El lateral izquierdo extendió su contrato hasta diciembre de 2026, consolidándose como una pieza clave en el esquema de Hernán Torres.

Nacido en Villavicencio el 27 de octubre de 1987, Banguero llegó al club en 2024 para aportar liderazgo, disciplina y experiencia dentro y fuera del campo. “Su entrega, compromiso y ejemplo son valores que representan la identidad del equipo”, señaló Millonarios en el comunicado oficial. Con la extensión de su vínculo, el jugador seguirá siendo parte del proyecto deportivo que busca devolverle protagonismo al cuadro azul.

La renovación de Banguero se suma a las recientes confirmaciones de Leonardo Castro, quien firmó por tres años más, y de Andrés Llinás, que aseguró su continuidad hasta junio de 2029.

Sin embargo, el contexto deportivo no es el mejor: Millonarios ocupa la casilla 13 en la tabla de posiciones, con 21 puntos y una diferencia de gol negativa de -4. Bajo la dirección técnica de Hernán Torres, el equipo está obligado a ganar los tres partidos restantes —ante Once Caldas, Envigado y Boyacá Chicó— si quiere mantener viva la esperanza de clasificar a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-II.



La renovación de sus figuras es, por ahora, una bocanada de esperanza para la hinchada que sueña con ver al Embajador recuperar su nivel competitivo y asegurar su lugar entre los mejores del fútbol colombiano.