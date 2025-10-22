Al menos una noticia buena reciben hinchas de Millonarios: este jugador renovó su contrato

Millonarios FC confirmó este miércoles que Leonardo Castro, uno de los delanteros más importantes del club, renovó su contrato por tres años más, en medio de un semestre difícil para el equipo bogotano. La noticia fue recibida con entusiasmo por los hinchas, que ven en la continuidad del goleador como un respiro en medio de la crisis deportiva.

El delantero pereirano, nacido en 1992, llegó a Millonarios en 2023 tras coronarse campeón y goleador de la Liga BetPlay 2022-II con Deportivo Pereira, y rápidamente se ganó el cariño de la afición azul. Su entrega, liderazgo y capacidad goleadora lo convirtieron en una pieza fundamental en los títulos recientes: la Liga 2023-II ante Atlético Nacional y la Superliga 2024 frente a Junior de Barranquilla.

>> Lea también: "Siempre te recordaremos": Millonarios despidió al argentino Miguel Ángel Russo

Desde su llegada al club, Castro ha marcado 52 goles oficiales, consolidándose como una de las figuras más destacadas del plantel ahora dirigido por Hernán Torres, quien asumió el reto de enderezar el rumbo del equipo tras una campaña irregular. Millonarios ocupa actualmente la posición 15 en la tabla con 18 puntos y una diferencia de gol de -5, un panorama que lo deja al borde de la eliminación.



Leonardo Castro, delantero de Millonarios Foto: @MillosFCoficial

"Su llegada al ‘Embajador’ despertó gran expectativa, por su experiencia, el olfato goleador y el compromiso de un jugador hecho a pulso, como un símbolo de esfuerzo y superación. Desde entonces, ‘Leo’ se ha convertido en una de las figuras más queridas por la afición", señaló el equipo en el comunicado.

Al equipo azul le restan cuatro partidos decisivos en el calendario: frente a Santa Fe, Once Caldas, Envigado y Boyacá Chicó. Deberá ganarlos todos si quiere mantener vivas sus posibilidades de clasificar a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-II.