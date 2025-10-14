Millonarios sorprendió a sus hinchas con noticia que esperaban hace meses

Pasaron ocho meses llenos de malos en Millonarios tras la lesión de David Mackalister Silva en aquel empate 2-2 frente a Llaneros en el primer semestre de la Liga BetPlay, aún estando Daniel Cataño, Radamel Falcao y Álvaro Montero en el equipo, pero desde entonces han pasado un montón de cosas en el equipo.

Sin embargo, luego de ocho meses, finalmente, el capitán del equipo albiazul regresó de su lesión como el llamado a “salvar” el mal momento que atraviesa la institución en cuanto a lo deportivo, pues, a través de X, Millonarios confirmó que estará en el duelo vs. Deportivo Pereira este miércoles, 15 de octubre.

“Con el regreso de nuestro Capitán, estamos listos para viajar a la Perla del Otún. Estos son nuestros 20 jugadores convocados para enfrentar mañana al Deportivo Pereira”, fue el anuncio de Millonarios que, de inmediato, ilusionó a todos los hinchas por esta noticia.

Regresa David Mackalister Silva tras la lesión // Foto: Millonarios

Incluso, el anuncio se volvió viral rápidamente debido a que los hinchas esperaban su regreso desde hace meses, pues consideran que podría ser la solución que inyecte una mentalidad diferente en el interior del plantel profesional.



“Grande capi, a empezar a liderar otro proyecto con más amor por la camiseta. Ganar sí o sí”; “Mañana hagan hasta lo imposible para honrar esas palabras; “Por fin alguien que sabe crear juego”; “Les perdono que no pongan a Russo en la imagen, solo porque vuelve el capi”; “Ocho meses esperando la vuelta del capitán. Vuelve la jerarquía y el sentido de pertenencia”, fueron algunos comentarios por parte de hinchas tras el anuncio.

Ya son 10 años en Millonarios para David Mackalister Silva, que, para muchos, se volvió en ídolo del equipo por la pasión que le pone a la camiseta y lo importante que ha sido en diferentes momentos cruciales de la historia de la institución en los últimos años, al igual que su respeto hacía el hincha.