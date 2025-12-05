Advierten retrasos en obras de aeropuerto de Barranquilla; contratista tendrá millonaria multa

La Veeduría Ciudadana del Aeropuerto Ernesto Cortissoz denunció que las obras de modernización del lado tierra de la terminal aérea registran un 90% de atraso, situación que mantiene en estado crítico la infraestructura y la calidad del servicio para los usuarios.

La Aeronáutica Civil confirmó los retrasos y anunció que adelanta ocho procesos de incumplimiento contra el contratista, Consorcio Infraestructura AIEC 2026, que podrían derivar en multas superiores a $12.000 millones.

Los principales retrasos, de acuerdo con el informe de la veeduría, se concentran en la sala de maletas nacional, debido a demoras en la importación e instalación de equipos esenciales como escaleras eléctricas, ascensores, aires acondicionados, bandas transportadoras y pisos.

"En la reunión de la mesa técnica, realizada esta mañana en el aeropuerto, quedó claro que los incumplimientos se concentran en aspectos claves en la sala de maletas nacional y tienen que ver con las demoras en la importación de las escaleras eléctricas, los ascensores, los aires acondicionados, las bandas transportadoras de maletas, y los pisos", indicó la veeduría a través de un comunicado de prensa.



Héctor Carbonell, director ejecutivo de la Cámara Colombiana de Infraestructura capítulo norte, señaló que ante esta situación han pedido la intervención de la Contraloría y la Procuraduría.

Los retrasos significativos en la ejecución de las actividades programadas han afectado el cumplimiento del cronograma contractual, a tal punto que la entrada en operación de esos equipos sólo se estaría dando en el primer trimestre del próximo año, si el contratista cumple efectivamente con un plan de choque que acordó con la Aerocivil y que debe ser entregado la próxima semana.

