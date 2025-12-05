En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Asofondos
Zulma Guzmán
Sorteo del Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Tres estadounidenses capturados en Medellín en operación que desmontó red global de fraude de visas

Tres estadounidenses capturados en Medellín en operación que desmontó red global de fraude de visas

Los detenidos operaban desde call centers clandestinos en la capital antioqueña, donde suplantaban a funcionarios estadounidenses para engañar a víctimas de 15 países, captando más de US2,5 millones.

Publicidad

Publicidad

Publicidad