Miguel Uribe Londoño
Llamada de Trump y Maduro
Aviones A320
Alias 'Calarcá'

Senador colombo estadounidense Bernie Moreno quiere prohibir la doble ciudadanía en Estados Unidos

De aprobarse, quienes tengan doble nacionalidad dispondrían de un año para renunciar a su ciudadanía extranjera o informar al Departamento de Estado su decisión de abandonar la ciudadanía estadounidense.

Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de dic, 2025

