Senador colombo estadounidense Bernie Moreno quiere prohibir la doble ciudadanía en Estados Unidos

El senador estadounidense Bernie Moreno presentó un proyecto de ley que busca eliminar la doble ciudadanía en Estados Unidos. La iniciativa plantea que cualquier persona con nacionalidad estadounidense que también posea otra ciudadanía deberá renunciar a ella para conservar su estatus como ciudadano de Estados Unidos.

Aunque propuestas similares se han radicado en el pasado, esta es la primera vez que la impulsa un senador nacido en Colombia. Moreno nació en Bogotá y se mudó a Estados Unidos a los cinco años. A los 18 obtuvo la ciudadanía estadounidense y renunció a la colombiana.

El proyecto, denominado Ley de Ciudadanía Exclusiva, argumenta que la medida responde a “intereses nacionales”. La propuesta establece que ninguna persona podrá tener nacionalidad estadounidense si mantiene la ciudadanía de otro país.

De aprobarse, quienes tengan doble nacionalidad dispondrían de un año para renunciar a su ciudadanía extranjera o, en su defecto, informar al Departamento de Estado su decisión de abandonar la ciudadanía estadounidense.



Senador republicado Bernie Moreno Foto: AFP

En un comunicado infnormando sobre el proyecto, Bernie Moreno afirmó: “Uno de los grandes honores de mi vida fue convertirme en ciudadano estadounidense a los 18 años. Fue un honor prestar juramento de lealtad a los Estados Unidos de América y solo a los Estados Unidos de América”.

Añadió además: “Ser ciudadano estadounidense es un honor y un privilegio; si quieres ser estadounidense, es cuestión de todo o nada. Es hora de acabar con la doble nacionalidad para siempre”.

La iniciativa choca con precedentes legales. En 1967 y 1980, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que el Gobierno no puede retirar la ciudadanía de manera forzada y que esta solo puede perderse si la persona renuncia voluntariamente. Cualquier otra acción sería inconstitucional.

El debate también generó reacciones políticas. Cabe resaltar que días atrás, en respuesta a un trino de Moreno en el que afirmaba que “hay que deportar más, mucho más”, el presidente Gustavo Petro le preguntó: “¿Dónde naciste?”.