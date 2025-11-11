Dura respuesta del senador Bernie Moreno al presidente: “Petro deshonra a Colombia”

La relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos atraviesa su punto más tenso en los últimos años, luego de las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre un presunto plan denominado la “Doctrina Trump”.

El escándalo estalló tras la difusión de una fotografía tomada el pasado 21 de octubre en la Oficina Oval de la Casa Blanca, donde un funcionario estadounidense fue captado sosteniendo una carpeta azul con imágenes del presidente Petro y de Nicolás Maduro, ambos vestidos con uniformes naranjas de prisioneros.

Polémica foto muestra al presidente Gustavo Petro y a Nicolás Maduro presos Foto: suministrada

Ante la polémica, el mandatario colombiano anunció que llamó a consultas al embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña, con el fin de esclarecer el alcance de lo que calificó como una estrategia política en su contra.

La tensión escaló luego de que Petro aprovechara un acto de perdón del Estado por el exterminio de la Unión Patriótica para lanzar graves acusaciones contra el expresidente Andrés Pastrana.



El jefe de Estado aseguró que el exmandatario conservador está detrás de la supuesta campaña de desprestigio, junto al senador estadounidense Bernie Moreno. “No nos dejaremos manejar por pedófilos, haremos democracia y construiremos dignidad. Y no hablo de Trump, hablo de Andrés Pastrana, que es el que ha organizado este infundio a través de su amigo Bernie Moreno y de sus hermanos, que son los ladrones de su gobierno”, dijo Petro.

El presidente también arremetió contra Marco Rubio, a quien vinculó con el narcotráfico y señaló de promover un plan para desestabilizar su gobierno. Las declaraciones desataron una tormenta política.

Pastrana respondió calificando las afirmaciones de “calumnias” y advirtió que no se siente intimidado. En un comunicado, el exmandatario aseguró que es Petro quien le debe explicaciones al país sobre su pasado y la gestión actual de su gobierno.

Pastrana tenía previsto liderar un foro político de la Internacional de Centro-Derecha en ese país. Foto: AFP

Respuesta de Bernie Moreno a Petro

Por su parte, Bernie Moreno también reaccionó a través de sus redes sociales. Recordó que en agosto sostuvo una reunión con el presidente colombiano “para restablecer la relación y encontrar puntos en común”, pero afirmó que Petro ha hecho "todo lo posible para imposibilitar dicha relación”.

“Petro deshonra a Colombia con su comportamiento errático, sus acciones complacientes con los narcotraficantes y su patética necesidad de presentarse como víctima. Bolívar representaba fuerza, valentía e integridad; Petro deshonra ese legado”, escribió el político estadounidense.

Mantener una relación de beneficio mutuo con Colombia es lo que más conviene a Estados Unidos. Por eso me reuní con Petro en agosto. El objetivo era restablecer la relación y encontrar puntos en común que nos beneficiaran a ambos. Desafortunadamente, desde entonces, ha hecho todo… — Bernie Moreno (@berniemoreno) November 11, 2025

Moreno concluyó asegurando que, con las elecciones presidenciales de 2026, Estados Unidos está preparado para “retomar el diálogo con Colombia" bajo un nuevo mandato. "Estados Unidos está listo para ayudar al pueblo colombiano a alcanzar su sueño de un país libre de violencia y corrupción, y lleno de prosperidad para todos sus ciudadanos".