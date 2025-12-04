Sorteo Mundial 2026: hora Colombia, bombos y cómo verlo EN VIVO gratis en internet

Publicidad
Faltan solo horas para que se conozcan los grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pues en la mañana de este viernes, 5 de diciembre, se llevará a cabo el sorteo oficial de la Copa del Mundo desde la ciudad de Washington en territorio estadounidense.
Desde el 1 de diciembre, comenzaron a llegar la diversas delegaciones que estarán presentes en el sorteo, entre esas, la Federación Colombiana de Fútbol con el técnico Néstor Lorenzo y Ramón Jesurún, presidente de la federación, para conocer en primera fila a los rivales que enfrentará el cuadro Tricolor a mediados del 2026.
Para Colombia, el sorteo comenzará desde las 12:00 del mediodía. Una hora pactada para que los hinchas de todo el mundo puedan conocer al mismo tiempo a sus rivales en directo y comenzar a planear sus viajes, pronósticos y apuestas de cómo le irá a cada selección en la fase de grupos.
La ciudad de Washington, Estados Unidos, será la sede de este sorteo de este 5 de diciembre de 2025. Se realizará en el histórico Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas.
Esta edición del sorteo de la Copa del Mundo contará con tres opciones totalmente gratuitas para Colombia, las cuales solo necesitará de acceso a internet en su celular para verlo EN VIVO, las cuales son: