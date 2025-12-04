Sorteo Mundial 2026: hora Colombia, bombos y cómo verlo EN VIVO gratis en internet

Faltan solo horas para que se conozcan los grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pues en la mañana de este viernes, 5 de diciembre, se llevará a cabo el sorteo oficial de la Copa del Mundo desde la ciudad de Washington en territorio estadounidense.

Desde el 1 de diciembre, comenzaron a llegar la diversas delegaciones que estarán presentes en el sorteo, entre esas, la Federación Colombiana de Fútbol con el técnico Néstor Lorenzo y Ramón Jesurún, presidente de la federación, para conocer en primera fila a los rivales que enfrentará el cuadro Tricolor a mediados del 2026.



¿A qué hora es el sorteo del Mundial 2026 mañana 5 de diciembre?

Para Colombia, el sorteo comenzará desde las 12:00 del mediodía. Una hora pactada para que los hinchas de todo el mundo puedan conocer al mismo tiempo a sus rivales en directo y comenzar a planear sus viajes, pronósticos y apuestas de cómo le irá a cada selección en la fase de grupos.

Sorteo del Mundial 2026 // Foto: AFP

¿Dónde será el sorteo del Mundial 2026?

La ciudad de Washington, Estados Unidos, será la sede de este sorteo de este 5 de diciembre de 2025. Se realizará en el histórico Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas.

Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington, EEUU // Foto: AFP

Sorteo Mundial 2026: así podrá verlo EN VIVO, gratis y online

Esta edición del sorteo de la Copa del Mundo contará con tres opciones totalmente gratuitas para Colombia, las cuales solo necesitará de acceso a internet en su celular para verlo EN VIVO, las cuales son:



Blu Radio: a través de YouTube y 89.9 FM, el equipo de Blog Deportivo tendrá todo el cubrimiento desde las 11:00 de la mañana.

a través de YouTube y 89.9 FM, el equipo de Blog Deportivo tendrá todo el cubrimiento desde las 11:00 de la mañana. Gol Caracol: la web y señal de Caracol Televisión, tendrán EN VIVO el sorteo del Mundial totalmente gratis, solo necesitará acceso a internet desde su celular.

la web y señal de Caracol Televisión, tendrán EN VIVO el sorteo del Mundial totalmente gratis, solo necesitará acceso a internet desde su celular. Ditu: la plataforma de streaming gratuito de Caracol Televisión, en su apartado de 'Sports', contará con el sorteo totalmente gratis y online.

Estos son los bombos del Mundial 2026

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Croacia, Marruecos, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia. Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudí y Sudáfrica.

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudí y Sudáfrica. Bombo 4: Jordán, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Playoff UEFA 1, Playoff UEFA 2, Playoff UEFA 3, Playoff UEFA 4, Playoff FIFA 1 y Playoff FIFA 2.