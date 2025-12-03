¿De África o Asia? Este sería el rival ideal para la Selección Colombia en el Mundial

Al mediodía de este 3 de diciembre de 2025, desde Washington D.C. se llevará a cabo el sorteo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en donde, finalmente, se conocerán los rivales de la Selección Colombia en la fase de grupos que enfrentará a mediados de 2026.

La Tricolor ocupará el bombo 2 del sorteo, de acuerdo con el ranking FIFA, por lo que podría enfrentar a potencias como Francia, España, Alemania, Portugal, Inglaterra, entre otras; sin embargo, según datos de BetPlay, existe un tipo de rival que sería ideal para los dirigidos de Néstor Lorenzo en esta fase del torneo.

Selección Colombia Foto: AFP

¿De África o Asia? Este sería el rival ideal para la Selección Colombia

De acuerdo con la información entregada por la marca mencionado, si el rival de Colombia llega a ser africano sería una victoria casi asegurada. Cuando la Tricolor enfrentó un equipo de África obtuvo siempre la victoria en fase de grupos con un saldo de tres victorias en tres partidos en total con cuatro goles a favor y tan solo uno en contra.



Estos son los resultados de Colombia vs. Africanos

Francia 1998 | Colombia 1-0 Túnez.

Brasil 2014 | Colombia 2-1 Costa de Marfil.

Rusia 2018 | Colombia 1-0 Senegal.

Colombia vs. Senegal en el Mundial Sub-20 Foto: AFP

¿Qué rivales africanos podría enfrentar Colombia en 2026?

Argelia.

Costa de Marfil.

Egipto.

Sudáfrica.

Túnez.

Cabo Verde.

Ghana.

Otros datos de la Selección Colombia antes del sorteo del Mundial