Así se llevará a cabo el sorteo del Mundial 2026: bombos, formato y fechas

Faltan tan solo días para que, finalmente, se lleve a cabo el sorteo del Mundial 2026. Por fin la Selección Colombia conocerá a sus rivales en la fase de grupos en esta nueva edición de 48 selecciones de la Copa del Mundo, un formato totalmente innovador por parte de la FIFA.
Bombos del sorteo del Mundial 2026
Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania
Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia
Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica
Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA.
¿A qué hora es el sorteo del Mundial 2026? Esta es la fecha
El sorteo se llevará a cabo el próximo viernes, 3 de diciembre, en Washington, Estados Unidos. Pero se hará al mediodía (hora colombiana), en donde se conocerán todos los rivales y fechas del Mundial, de todos los grupos que estarán disponibles.
Este sorteo usted lo podrá ver con el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, que desde las 11:00 de la mañana, estará con todo el cubrimiento EN VIVO de este importante evento.
¿Cómo se llevará a cabo el sorteo del Mundial 2026?
México, Estados Unidos y Canadá, como anfitrionas, son las únicas que conocen sus grupos: A, D y B, respectivamente. El resto de los grupos pertenecerán a las selecciones que hacen parte del bombo 1 para ser cabezas de serie.
Se irán sorteando uno por uno, es decir, el que salga irá a cada grupo, pero si pertenece a una misma confederación, irá al siguiente, por ejemplo: el Grupo C (hipotéticamente) pertenece a Argentina y sale del bombo 2 Colombia, automáticamente la tricolor iría al D, el mismo de Estados Unidos.
Estos son los estadios y ciudades de cada grupo del Mundial 2026
Grupo A
Estadio Azteca – Ciudad de México
Estadio Guadalajara – Guadalajara
Atlanta Stadium – Atlanta
Estadio Monterrey – Monterrey
Grupo B
Toronto Stadium – Toronto
Los Angeles Stadium – Los Ángeles
San Francisco Bay Area Stadium – Área de la Bahía
BC Place – Vancouver
Seattle Stadium – Seattle
Grupo C
Boston Stadium – Boston
Nueva York/Nueva Jersey Stadium – New York/New Jersey
Philadelphia Stadium – Filadelfia
Miami Stadium – Miami
Atlanta Stadium – Atlanta
Grupo D
Los Angeles Stadium – Los Ángeles
BC Place – Vancouver
San Francisco Bay Bay Area Stadium – Área de la Bahía