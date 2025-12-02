En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Inseguridad en Bogotá
Advertencia de Trump
Aviones A320
Cúcuta vuelve a la A

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Así se llevará a cabo el sorteo del Mundial 2026: bombos, formato y fechas

Así se llevará a cabo el sorteo del Mundial 2026: bombos, formato y fechas

El sorteo se llevará a cabo el viernes, 3 de diciembre, en Estados Unidos. El formato servirá para evitar choques de titanes antes de tiempo y permitir equidad en los duelos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad