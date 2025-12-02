Así se llevará a cabo el sorteo del Mundial 2026: bombos, formato y fechas

Faltan tan solo días para que, finalmente, se lleve a cabo el sorteo del Mundial 2026. Por fin la Selección Colombia conocerá a sus rivales en la fase de grupos en esta nueva edición de 48 selecciones de la Copa del Mundo, un formato totalmente innovador por parte de la FIFA.



Bombos del sorteo del Mundial 2026

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA.

Bombos del Mundial 2026 // Foto: FIFA

¿A qué hora es el sorteo del Mundial 2026? Esta es la fecha

El sorteo se llevará a cabo el próximo viernes, 3 de diciembre, en Washington, Estados Unidos. Pero se hará al mediodía (hora colombiana), en donde se conocerán todos los rivales y fechas del Mundial, de todos los grupos que estarán disponibles.

Este sorteo usted lo podrá ver con el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, que desde las 11:00 de la mañana, estará con todo el cubrimiento EN VIVO de este importante evento.



¿Cómo se llevará a cabo el sorteo del Mundial 2026?

México, Estados Unidos y Canadá, como anfitrionas, son las únicas que conocen sus grupos: A, D y B, respectivamente. El resto de los grupos pertenecerán a las selecciones que hacen parte del bombo 1 para ser cabezas de serie.

Se irán sorteando uno por uno, es decir, el que salga irá a cada grupo, pero si pertenece a una misma confederación, irá al siguiente, por ejemplo: el Grupo C (hipotéticamente) pertenece a Argentina y sale del bombo 2 Colombia, automáticamente la tricolor iría al D, el mismo de Estados Unidos.



Sorteo Mundial 2026 // Foto: AFP

Estos son los estadios y ciudades de cada grupo del Mundial 2026

Grupo A



Estadio Azteca – Ciudad de México

Estadio Guadalajara – Guadalajara

Atlanta Stadium – Atlanta

Estadio Monterrey – Monterrey

Grupo B



Toronto Stadium – Toronto

Los Angeles Stadium – Los Ángeles

San Francisco Bay Area Stadium – Área de la Bahía

BC Place – Vancouver

Seattle Stadium – Seattle

Grupo C



Boston Stadium – Boston

Nueva York/Nueva Jersey Stadium – New York/New Jersey

Philadelphia Stadium – Filadelfia

Miami Stadium – Miami

Atlanta Stadium – Atlanta

Grupo D



Los Angeles Stadium – Los Ángeles

BC Place – Vancouver

San Francisco Bay Bay Area Stadium – Área de la Bahía

Seattle Stadium – Seattle

Grupo E



Philadelphia Stadium – Filadelfia

Houston Stadium – Houston

Toronto Stadium – Toronto

Kansas City Stadium – Kansas City

New York/New Jersey Stadium – New York/New Jersey

Grupo F



Dallas Stadium – Dallas

Estadio Monterrey – Monterrey

Houston Stadium – Houston

Kansas City Stadium – Kansas City

Grupo G



Los Angeles Stadium – Los Ángeles

Seattle Stadium – Seattle

BC Place – Vancouver

Grupo H



Miami Stadium – Miami

Atlanta Stadium – Atlanta

Houston Stadium – Houston

Estadio Guadalajara – Guadalajara

Grupo I



New York/New Jersey Stadium – New York/New Jersey

Boston Stadium – Boston

Philadelphia Stadium – Filadelfia

Toronto Stadium – Toronto

Grupo J



Kansas City Stadium – Kansas City

San Francisco Bay Area Stadium – Área de la Bahía

Dallas Stadium – Dallas

Grupo K



Houston Stadium – Houston

Estadio Azteca – Ciudad de México

Estadio Guadalajara – Guadalajara

Miami Stadium – Miami

Atlanta Stadium – Atlanta

Grupo L

