En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
'Pollo Carvajal'
Angie Rodríguez
Jean Claude Bossard
Llamada Trump - Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Al menos 800 policías reforzarán la seguridad en el partido entre Nacional y Medellín

Al menos 800 policías reforzarán la seguridad en el partido entre Nacional y Medellín

El PMU se instaló a partir de las 3:30 de la tarde para coordinar en tiempo real el comportamiento del público, la operación logística del encuentro deportivo y cualquier eventualidad que requiera atención inmediata.

Publicidad

Publicidad

Publicidad