Al menos 800 policías reforzarán la seguridad en el partido entre Nacional y Medellín

Todo está listo para garantizar la seguridad del clásico paisa que se jugará este jueves 4 de diciembre por la quinta fecha de los cuadrangulares finales a las 6:30 pde la tarde en el máximo escenario de los antioqueños.

De acuerdo con información proporcionada por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la protección del partido será custodiada por 800 uniformados y 3 anillos de seguridad distribuidos de la siguiente manera: el primer anillo que abarca las vías de acceso al estadio Atanasio Girardot, el segundo estará ubicado en los alrededores del escenario y el tercer anillo contará con uniformados en el interior del estadio.

El Puesto de Mando Unificado (PMU) se instaló a partir de las 3:30 de la tarde para coordinar en tiempo real el comportamiento del público, la operación logística del encuentro deportivo y cualquier eventualidad que requiera atención inmediata. Asimismo, las puertas del complejo deportivo abrirán a las 4:30 de la tarde, permitiendo un ingreso escalonado y seguro de los hinchas a las tribunas.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, explicó la importancia del trabajo de los uniformados para garantizar la seguridad en los distintos momentos del partido, es decir, antes del partido y en el ingreso al estadio, durante el juego y a la salida, lo que significa que estarán dispuestos no solo en el estadio, sino también en los alrededores del mismo, escuchemos al secretario de Seguridad de la ciudad.



"De parte de la administración, de parte de la Policía, se tiene un dispositivo fuerte para garantizar condiciones de seguridad, orden y tranquilidad, para garantizar entonces que haya normalidad, tranquilidad, no solamente al interior del estadio, sino por sobre todo en el ingreso y en el egreso en los alrededores del estadio", mencionó Villa.

El evento deportivo que es de gran importancia para la ciudad, llama la atención desde diferentes frentes, por este motivo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció al respecto día atrás a través de su cuenta de X, donde trinó lo siguiente:

"Estamos preparados para vivir los clásicos paisas que vienen en paz, Nos reunimos como Alcaldía con líderes de barras, dirigentes de ambos equipos y Policía para garantizar la Cultura del Fútbol”.