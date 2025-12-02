En videos quedaron captadas dos personas quemando pólvora en edificios altos del Valle de Aburrá

En videos quedaron captadas dos personas quemando pólvora desde edificios del Valle de Aburrá. Las autoridades buscan a los responsables que aprovecharon que estaban en pisos altos para lanzar pirotecnia de manera irresponsable.

Aunque cada año son decenas las personas que se queman usando pólvora en Antioquia, parece que hay quienes no aprenden y por el contrario usan de manera irresponsable la pirotecnia, ahora, desde el interior de edificios en el Valle de Aburrá como quedó registrado en dos videos que se han hecho virales en redes sociales.

El primero ocurrió en el municipio de Bello en donde se observa a un hombre quemar voladores desde la ventada de una vivienda en el barrio El Trapiche. Aunque los vecinos del sector se quejaron, en los videos se ve como el hombre sin importar los reclamos de la gente sigue lanzado la pólvora a plena luz del día.

Aunque la situación ya está siendo investigada por las autoridades correspondientes y el hombre podría enfrentar severas sanciones, no es la única situación alarmante que ocurrió en medio de la alborada en el Valle de Aburrá, ya que en un video compartido por el famoso cantante de reguetón, Daddy Yankee, se ve como desde lo más alto de un edificio, en lo que parece ser el sector El Poblado de Medellín, hay un dispositivo lanzando decenas de artefactos pirotécnicos.



Aunque en el video el artista no tenía la intención de dejar en evidencia la situación, sino que quería mostrar su alegría por estar un 1 de diciembre en la capital de Antioquia, se logra apreciar el acto calificado como irresponsable pues desde un balcón es arrojada pólvora en lo que, al parecer, es un dispositivo especial instalado dentro del inmueble.

Este hecho también es investigado por las autoridades en Medellín que buscarán esclarecer cómo ocurrieron los hechos que han generado indignación en la ciudad que ya cuenta con 13 personas lesionadas por pólvora en menos de 24 horas y que, incluso, superó las cifras de quemados por la alborada del año anterior.

Asimismo, hay que mencionar que el departamento de Antioquia lidera el reporte de quemados en el país con 20 lesionados, 19 de ellos ocurridos en el Valle de Aburrá en donde conductas como las registradas en los videos se han hecho cada vez más comunes en la época decembrina.