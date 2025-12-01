Aumentan las personas quemadas con pólvora en Antioquia: van 20 casos en menos de un día

A pesar de que las autoridades departamentales ya habían entregado un reporte preliminar de 11 personas quemadas durante la noche de alborada en Antioquia, un nuevo informe fue dado por la Gobernación que informó que ya son 20 lesionados, es decir, cinco casos menos en comparación con el año anterior.

Sobre los nueve casos que se atendieron entre las 6:00 a. m. y las 2:00 p. m. del 1 de diciembre hay que destacar que seis ocurrieron en Medellín en donde hubo personas con quemaduras en la cara, genitales, tronco y partes superiores del cuerpo. Mientras que los tres reportes restantes ocurrieron en los municipios de Bello, Itagüí y Caucasia.

Con la cifra actualizada por parte de la Gobernación de Antioquia son 13 personas quemadas en Medellín, 12 hombres y una mujer, 10 adultos y tres menores de edad. Además, con los últimos casos la capital antioqueña superó los registros del año pasado cuando se contabilizaron 11 lesionados, contra los 13 que van en menos de 24 horas del diciembre de 2025.

Por su parte, en el resto del departamento son siete quemados con pólvora: Nechí (2), Bello (2), Envigado (1), Itagüí (1) y Caucasia (1), todos adultos con lesiones en diferentes partes del cuerpo según el reporte entregado por las autoridades.



Hay que recordar que en Antioquia ya se tiene la primera persona amputada, un hombre de 21 años que estaba quemando voladores durante la alborada en el municipio de Bello cuando resultó afectado gravemente en su mano, situación por la que los especialistas en la salud tuvieron que amputarla para evitar secuelas aún peores en sus extremidades superiores.