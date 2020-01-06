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Blu Radio  / Quemados con pólvora

Quemados con pólvora

FOTO CAMIÓN VEOLINA BARRANCABERMEJA.jpg
Santanderes

Cuatro recolectores de Veolia, lesionados tras explosión de pólvora en Barrancabermeja

Habla familia de menor que murió tras incendio en distribuidora de Pasto: ¿accidente u homicidio?
Judicial

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Antioquia

Antioquia propone sanciones más fuertes y cárcel para padres de menores quemados con pólvora

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Salud

Aumentó en 23,9 % el número de lesionados por pólvora en las fiestas de fin de año

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Antioquia

Antioquia ya suma 200 quemados por pólvora a falta del Puente de Reyes

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Nación

Lesionados por pólvora aumentaron 22,4 % durante la temporada decembrina

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Caribe

En UCI niño de 8 años quemado por accidente cuando prendían fuego a unos gusanos en Soledad

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Caribe

Reportan más de 300 quemados con pólvora en el Caribe tras celebraciones de Navidad y Fin de Año

Quemados con pólvora
Nación

Celebración de Año Nuevo deja 13 quemados con pólvora en el Huila

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Santanderes

Durante el fin de año 16 personas se quemaron con pólvora en Santander; llegó a 53 casos

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