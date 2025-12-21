En vivo
Aumentan a 20 los quemados por pólvora en Santander; ocho son menores de edad

Aumentan a 20 los quemados por pólvora en Santander; ocho son menores de edad

El área metropolitana de Bucaramanga concentra el mayor número de casos de personas quemadas con pólvora en Santander; solo en la capital santandereana se reportan cuatro menores de edad lesionados.

