Aumentan a 20 los quemados por pólvora en Santander; ocho son menores de edad

Las autoridades de salud confirmaron que ya son 20 los casos de personas lesionadas por manipulación de pólvora en Santander durante la actual temporada decembrina. La mayoría de los hechos se han registrado en distintos municipios del departamento y varios de los afectados son menores de edad, situación que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias.

Según el reporte preliminar, Bucaramanga concentra cinco casos, de los cuales cuatro corresponden a menores de edad y uno a un adulto. En Charalá se reportó un adulto lesionado, mientras que en Floridablanca resultaron afectados dos adultos. En Mogotes, el caso registrado corresponde a un menor de edad.

Por su parte, en Piedecuesta se han presentado cuatro casos, dos menores de edad y dos adultos. En Sabana de Torres se reportó un adulto lesionado, en Socorro dos adultos, en Suaita un adulto, y en Zapatoca dos personas afectadas, un menor de edad y un adulto. Las autoridades continúan con la verificación de la totalidad de los casos reportados en el departamento, ya que las cifras podrían variar en los próximos días.

El subgerente del Hospital Universitario de Santander (HUS), Orlando Quintero, expresó su preocupación por el aumento de lesionados y reiteró el llamado a la prevención, especialmente a padres, madres y cuidadores “La pólvora no es un juego. Cada caso representa un riesgo grave para la vida y la salud, especialmente de los niños, nosotros tenemsos 14 camás en pediatría para brindar atención, la mejor decisión es no manipularla”, afirmó el funcionario.



Las autoridades de salud recordaron que las quemaduras por pólvora pueden generar lesiones severas, amputaciones, daños oculares y secuelas permanentes, además de poner en riesgo la vida de las personas afectadas. Por ello, insistieron en que la única forma efectiva de prevención es no comprar ni manipular pólvora, y denunciar su comercialización ilegal.