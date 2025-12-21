En vivo
Alerta en el Valle del Cauca: 30 personas lesionadas por pólvora, 12 son menores

Alerta en el Valle del Cauca: 30 personas lesionadas por pólvora, 12 son menores

Autoridades reiteraron el llamado a evitar el uso de pólvora tras el aumento de personas lesionadas, pidieron celebrar las fiestas decembrinas de manera segura y sin estos artefactos.

