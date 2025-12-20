En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Capturado en la frontera con Ecuador alias ‘Caleño’, del Clan del Golfo en el Valle del Cauca

Capturado en la frontera con Ecuador alias ‘Caleño’, del Clan del Golfo en el Valle del Cauca

Alias ‘Caleño’ cumplía un papel clave dentro de la estructura criminal y hacía parte del cartel de los más buscados del Valle del Cauca.

