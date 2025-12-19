En dos semanas de diciembre incautaron más de 140 kilos de pólvora en el Urabá antioqueño

En diferentes zonas de Antioquia y previo a la Navidad, las autoridades intensifican los controles frente a la comercialización y uso de pólvora, que ya dejan al menos 78 quemados en lo corrido del mes en el departamento, según la Secretaría de Salud.

En la subregión de Urabá, estas acciones han dejado como resultado un total de 142 kilos de pólvora ilegal incautada en diferentes acciones de control que han llevado a cabo diversas especialidades policiales.

El coronel Jovani Cepeda, comandante de la Policía Urabá, explicó que la incautación de elementos como voladores, cajas chinas, volcanes, luces de bengala, papeletas, truenos, mechas y pólvora negra, eran transportados, almacenados o comercializados sin los permisos exigidos.

"Las incautaciones incluyen diversos elementos pirotécnicos que eran transportados, almacenados o comercializados de forma ilegal, poniendo en riesgo la vida y la integridad de la ciudadanía, especialmente de los niños, niñas y adolescentes".



Dentro de los operativos más recientes, en el corregimiento de Currulao, fue incautado un artefacto pirotécnico tipo “torta”, con un peso aproximado de 1.500 gramos, el cual era manipulado de manera irregular y ponía en riesgo tanto la integridad de quien lo accionaba como de quienes estaban a su alrededor.

Del total de quemados durante el mes de diciembre en Antioquia, cuatro se han registrado en Urabá: dos en el municipio de Chigorodó y los restantes en San Pedro de Urabá y Necoclí.