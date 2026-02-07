¿Primero conocer Colombia antes de viajar al extranjero? Travesía Blu del 7 de febrero de 2026

Estos fueron los temas tratados en Travesía Blu de este sábado, 7 de febrero de 2026:



Se debatió sobre: ¿Deberían los ciudadanos conocer su propio país antes de viajar al extranjero?

¿Deberían los ciudadanos conocer su propio país antes de viajar al extranjero? Como tema central se habló sobre la educación en matemáticas a través de los viajes. El invitado Daniel Vélez, docente y magíster en educación, explicó cómo planificar viajes puede ser una herramienta para enseñar conceptos matemáticos como geometría, estadística, planificación financiera y variaciones en presupuestos.

El invitado Daniel Vélez, docente y magíster en educación, explicó cómo planificar viajes puede ser una herramienta para enseñar conceptos matemáticos como geometría, estadística, planificación financiera y variaciones en presupuestos. En 'Cinema travel', se enfatizó sobre la película 'Muerte en Invierno', con Emma Thompson en un Minnesota nevado. La historia de supervivencia y vínculos humanos conecta cine y turismo, mostrando paisajes invernales y la importancia de prepararse para viajes extremos.

se enfatizó sobre la película 'Muerte en Invierno', con Emma Thompson en un Minnesota nevado. La historia de supervivencia y vínculos humanos conecta cine y turismo, mostrando paisajes invernales y la importancia de prepararse para viajes extremos. Se enfatizó en Tampa, Florida, como un destino accesible desde Colombia, con fuerte presencia latina, excelente gastronomía, opciones de entretenimiento y playas, ideal para planear vacaciones.

como un destino accesible desde Colombia, con fuerte presencia latina, excelente gastronomía, opciones de entretenimiento y playas, ideal para planear vacaciones. En 'Recomendado', se destacó el Atlántico como destino turístico en conversación con Jaime Alfaro de Castro, subsecretario de Turismo. Se resaltaron sus playas, deportes náuticos, cultura y conectividad, y la nueva marca que busca promover el turismo y atraer visitantes nacionales e internacionales.

se destacó el Atlántico como destino turístico en conversación con Jaime Alfaro de Castro, subsecretario de Turismo. Se resaltaron sus playas, deportes náuticos, cultura y conectividad, y la nueva marca que busca promover el turismo y atraer visitantes nacionales e internacionales. En 'El mundo a la carta', se mencionó La Guajira y descubrieron la gastronomía de la comunidad gitana Mana. La señora María mostró cómo prepara platos tradicionales y cómo toda la familia participa en la atención a los visitantes, reflejando la riqueza culinaria y la hospitalidad local.

se mencionó La Guajira y descubrieron la gastronomía de la comunidad gitana Mana. La señora María mostró cómo prepara platos tradicionales y cómo toda la familia participa en la atención a los visitantes, reflejando la riqueza culinaria y la hospitalidad local. En 'Ecosistemas blu', se habló con Cecilia Vaca, directora ejecutiva de Breathe Cities, quien explicó las iniciativas de Bogotá para promover movilidad sostenible y mejorar la calidad del aire.

se habló con Cecilia Vaca, directora ejecutiva de Breathe Cities, quien explicó las iniciativas de Bogotá para promover movilidad sostenible y mejorar la calidad del aire. En 'Paisaje sonoro', se nombró la ruta Armenia-Bogotá a través del sistema de túneles de la Línea, cada uno con nombres de animales locales, destacando la biodiversidad, la ingeniería y la conexión con la naturaleza.