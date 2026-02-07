¿Primero conocer Colombia antes de viajar al extranjero? Travesía Blu del 7 de febrero de 2026

Estos fueron los temas tratados en Travesía Blu de este sábado, 7 de febrero de 2026:
- Se debatió sobre: ¿Deberían los ciudadanos conocer su propio país antes de viajar al extranjero?
- Como tema central se habló sobre la educación en matemáticas a través de los viajes. El invitado Daniel Vélez, docente y magíster en educación, explicó cómo planificar viajes puede ser una herramienta para enseñar conceptos matemáticos como geometría, estadística, planificación financiera y variaciones en presupuestos.
- En 'Cinema travel', se enfatizó sobre la película 'Muerte en Invierno', con Emma Thompson en un Minnesota nevado. La historia de supervivencia y vínculos humanos conecta cine y turismo, mostrando paisajes invernales y la importancia de prepararse para viajes extremos.
- Se enfatizó en Tampa, Florida, como un destino accesible desde Colombia, con fuerte presencia latina, excelente gastronomía, opciones de entretenimiento y playas, ideal para planear vacaciones.
- En 'Recomendado', se destacó el Atlántico como destino turístico en conversación con Jaime Alfaro de Castro, subsecretario de Turismo. Se resaltaron sus playas, deportes náuticos, cultura y conectividad, y la nueva marca que busca promover el turismo y atraer visitantes nacionales e internacionales.
- En 'El mundo a la carta', se mencionó La Guajira y descubrieron la gastronomía de la comunidad gitana Mana. La señora María mostró cómo prepara platos tradicionales y cómo toda la familia participa en la atención a los visitantes, reflejando la riqueza culinaria y la hospitalidad local.
- En 'Ecosistemas blu', se habló con Cecilia Vaca, directora ejecutiva de Breathe Cities, quien explicó las iniciativas de Bogotá para promover movilidad sostenible y mejorar la calidad del aire.
- En 'Paisaje sonoro', se nombró la ruta Armenia-Bogotá a través del sistema de túneles de la Línea, cada uno con nombres de animales locales, destacando la biodiversidad, la ingeniería y la conexión con la naturaleza.