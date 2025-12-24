Aumentan en más del 30 % los casos de quemados por pólvora en Cundinamarca

El departamento de Cundinamarca enfrenta un preocupante incremento en los casos de personas lesionadas por el uso de pólvora durante la temporada decembrina. Según el gobernador Jorge Emilio Rey, las cifras muestran un aumento de más del 30 % en comparación con el año 2024, un panorama que calificó como alarmante y que evidencia la falta de responsabilidad en el manejo de estos artefactos.

“El llamado es a que no tengamos uso ni manipulación de la pólvora. Las cifras son dramáticas. Hemos incrementado en más de un 30 % el número de personas quemadas y, lamentablemente, tenemos niños hospitalizados porque no tuvimos la responsabilidad como padres de custodiar y salvaguardar su integridad”, advirtió el mandatario departamental.

Gobernación del Valle del Cauca

De acuerdo con Rey, aunque la mayoría de los lesionados son adultos, 11 menores de edad han resultado afectados, varios de ellos con compromisos graves en sus extremidades e incluso pérdida de visión. Algunos permanecen hospitalizados bajo observación médica.

Quemados con pólvora Foto: AFP

El gobernador anunció que su administración ya se encuentra en articulación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para aplicar los procesos sancionatorios previstos en la ley en aquellos casos donde se determine que los adultos responsables no protegieron adecuadamente a los menores.



Rey reiteró su llamado a la conciencia ciudadana y pidió a las familias celebrar con responsabilidad, sin el uso de pólvora, recordando que solo el personal autorizado puede manipular este tipo de elementos. “No podemos seguir permitiendo que la alegría de la Navidad termine en tragedia por falta de prevención”, puntualizó.