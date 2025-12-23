Preocupación en Antioquia: a un día de Navidad casi alcanza los 100 quemados con pólvora

Después de la alborada y dos fines de semana, se acercan dos fechas donde se dispara el número de quemados en Antioquia, como son las celebraciones del 24 y 31 de diciembre. Las Unidades de Quemados se encuentran al 100% en su ocupación, así lo revela el más reciente informe entregado por la Gobernación de Antioquia. Las causas más comunes en los lesionados son la manipulación de pólvora y los líquidos calientes.

De acuerdo con datos de la Unidad de Quemados del Hospital San Vicente Fundación de Medellín, a la fecha solo en esta entidad han atendido 23 pacientes quemados con pólvora, de los cuales seis de ellos menores de edad y 57 quemados con líquidos calientes, donde se cuenta con 33 de ellos menores de edad.

De acuerdo con Hidalgo Vélez, líder de la Unidad de Quemados del Hospital San Vicente Fundación Medellín, es importante recordar que en la época decembrina las quemaduras por pólvora pueden dejar secuelas gravísimas.

"Por eso la invitación es a no manipular ningún tipo de instrumento que va a contener pólvora ni siquiera las chispitas mariposa. Siempre que ocurre una quemadura existe una destrucción de alguna de las capas de la piel, que tiene un grado variable dependiendo de la profundidad del tejido afectado”.



Según el último reporte de quemados con pólvora en el departamento, la cantidad de personas lesionadas sigue aumentando, a pesar de los múltiples llamados por parte de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, llegando a 95 personas lesionadas. En cuanto a la cifra de quemados, solo en el municipio de Medellín, con corte al 23 de diciembre, llegó a 51, con 12 mujeres y 39 hombres, de los cuales 17 casos corresponden a menores de edad. es decir cerca del 40%.

La petición del Hospital San Vicente Fundación, como una de las principales unidades de quemados del área metropolitana de Medellín, es que se evite la quema de pólvora por las afectaciones, debido a que la capacidad se puede ampliar sólo hasta en un 150%.

Igualmente, insiste que no debe hacerse tratamientos en casa y que en caso de una quemadura grave, pueden asistir a los servicios de urgencias para recibir la atención especializada.

