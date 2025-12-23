En vivo
Emergencia económica
Secuestro de militares
Paloma Valencia
Zulma Guzmán Castro

Antioquia  / Preocupación en Antioquia: a un día de Navidad casi alcanza los 100 quemados con pólvora

Preocupación en Antioquia: a un día de Navidad casi alcanza los 100 quemados con pólvora

Las unidades de quemados están al borde y 40% de esas hospitalizaciones son menores de edad.

