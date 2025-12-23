Mujer que iba entregar vestido de matrimonio se salvó de morir en bus que cayó al vacío en Medellín

Blu Radio conoció la historia de una de las mujeres que estaba en el bus que cayó 50 metros al vacío en el corregimiento de Santa Elena de Medellín. La mujer relató que el conductor se dio cuenta que el vehículo tenía fallas segundos antes de irse al vacío.

Un impactante video de un accidente de tránsito ocurrió en el corregimiento de Santa Elena de Medellín se ha viralizado en redes sociales, pues muestra el momento exacto en donde el vehículo se sale por una curva, choca contra una casa y cae a un abismo de cerca de 50 metros dejando 12 personas lesionadas.

Precisamente, Blu Radio conoció el testimonio de una de esas personas lesionadas que se había casado hace apenas unas 48 horas y ayer se dirigía a entrar el vestido de novia que había alquilado. La mujer es Ximena Zapata, quien iba en la parte de adelante del bus e iba “escoltada” por su esposo José Herrera.

Herrera contó que su esposa iba en el vehículo por comodidad y que, tras tener que alejarse por algunos asuntos personales, procedió a buscar el bus y le pareció extraño que cuando lo hallo iba muy rápido.



“El bus no lo encontraba, iba rápido y nada y nada y me parecía muy raro. Entonces, yo seguí seguí hasta ahí donde es el parqueadero de Buenos Aires, ahí lo encontré y de todas formas iba muy volado, pero yo dije..()..."Bueno, normal", expresó.

Lo que relata Herrera es que, quizás ese problema de velocidad terminó generando el siniestro en el que su esposa estuvo involucrada y quien le contó a Blu Radio que ella sí sentía que el conductor tenía problemas con bus y que, justo unos segundos antes de irse por el volado, el hombre alcanzó a gritar para que los 25 pasajeros se intentaran poner a salvo.

“Al señor se le votaban los cambios, pues él metía los cambios, cuando en un momento el señor gritó, nos vamos, no tenemos frenos. Cuando él dijo eso, nosotros ya estábamos pegados contra la casa y contra la jaula que estaba delante”, relató.

Afortunadamente, ninguno de los pasajeros perdió la vida, pero cuenta Zapata que fue un susto que nunca se le va a olvidar en la vida y que, aunque iba adelante, que se espera sea uno de los lugares más peligrosos, sufrió varias heridas que han sido tratadas por los expertos sin mayores consecuencias.

“Sufrí una lesión en la mano, pues por los golpes y me dolía mucho. Se me partieron las uñas desde abajo todas, se me aporriaron los pies, los muslos, fueron golpes por todas partes”, insistió.

Mientras se espera que todas las personas sean dadas de alta, la vía al corregimiento de Santa Elena permanece cerrada mientras avanza la remoción del bus y a la vez que diferentes autoridades adelantan las investigaciones para poder determinar qué pasó con el vehículo.

Finalmente, los esposos Herrera Zapata contaron que están agradecidos con la vida a la vez que dijeron entre risas que el vestido de novia no sobrevivió y quedó en pérdida total luego del fuerte impacto.