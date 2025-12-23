En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Secuestro de militares
Paloma Valencia
Zulma Guzmán Castro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Mujer que iba entregar vestido de matrimonio se salvó de morir en bus que cayó al vacío en Medellín

Mujer que iba entregar vestido de matrimonio se salvó de morir en bus que cayó al vacío en Medellín

La mujer relató que el conductor se dio cuenta que el vehículo tenía fallas segundos antes de irse al vacío.

Publicidad

Publicidad

Publicidad