Emergencia económica
Secuestro de militares
Paloma Valencia
Zulma Guzmán Castro

Joven de 17 años murió, al parecer, tras practicar gravity bike en avenida Las Palmas de Medellín

Joven de 17 años murió, al parecer, tras practicar gravity bike en avenida Las Palmas de Medellín

Versiones indican que dos menores de edad montaban en una bicicleta cuando chocaron contra un vehículo.

