Joven de 17 años murió, al parecer, tras practicar gravity bike en avenida Las Palmas de Medellín

En la avenida Las Palmas, un joven de 17 años falleció cuando, supuestamente, estaba practicando gravity bike. Versiones indican que dos menores de edad montaban en una bicicleta cuando chocaron contra un vehículo.



Sobre el accidente

En hechos que todavía son materia de investigación por parte de las autoridades, dos jóvenes de 17 años se vieron involucrados en un accidente de tránsito en la Avenida Las Palmas en donde, al parecer, los menores de edad estaban practicando gravity bike, cuando sufrieron un choque que acabó con la vida del joven que estaría maniobrando la bicicleta.

La información entregada de manera oficial indica que la otra persona, una joven de 17 años, quedó herida y tuvo que ser remitida de manera prioritaria hasta un centro asistencial en donde fue atendida, mientras las autoridades correspondientes atendían la emergencia.

Las versiones en esta zona del Valle de Aburrá arrojan que, al parecer, ambos jóvenes estaban practicando el polémico y peligroso gravity bike cuando habrían perdido el control de la bicicleta y se estrellaron contra un vehículo que pasaba por la Avenida Las Palmas, sentido oriente -occidente.

Por ahora, la menor lesionada continúa siendo atendida por expertos en el Hospital Manuel Uribe Ángel, mientras que las pesquisas avanzan para lograr establecer con exactitud cómo ocurrió el siniestro y si efectivamente los menores de edad estaban realizando maniobras peligrosas en la importante vía que comunica al Valle de Aburrá con el Oriente antioqueño.



Finalmente, las autoridades en el municipio de Envigado, donde sucedió el accidente, le pidieron a las personas que se abstengan de realizar este tipo de actividades que ponen en riesgo sus vidas y la de los conductores que transitan por la avenida Las Palmas.