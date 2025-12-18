Grabaron a hombres tirando voladores desde una chiva en el Valle de Aburrá

El uso de la pólvora sigue siendo un dolor de cabeza para las autoridades en Antioquia que ven con suma preocupación cómo las personas continúan usando de manera irregular los elementos pirotécnicos en especial en el Valle de Aburrá donde hay más de 50 lesionados según los reportes de las autoridades.

El último caso ocurrió en el municipio de Itagüí en donde quedó registrado en videos como hombres en una chiva rumbera aprovechan que el vehículo está parado para lanzar voladores en plena vía pública, esto ante la mirada incrédula de varios conductores.

Sin embargo, lo que más ha causado indignación es que por la vía estaban pasando el motos que, incluso, tenían que desviar su camino para que las personas pudieran tirar los voladores que eventualmente pudieron generar graves quemaduras entre los conductores que transitaban por esta zona del Valle de Aburrá.

Mientras las autoridades realizan las investigaciones pertinentes para poder identificar y sancionar a los responsables del irresponsable hecho, hay que recordar que no son las únicas situaciones ocurridas en el Área Metropolitana relacionadas con el uso irregular que pólvora deja personas lesionadas en Medellín (42), Bello (5), Itagüí (4) y Copacabana (2) y un caso en Envigado y Girardota.



Una de las situaciones más polémicas ocurrió en la capital de Antioquia donde se vio como un desde un edificio lanzaban pirotecnia en grandes proporciones, momento que fue captado por el cantante Daddy Yankee, o el caso en Bello donde un hombre estaba tirando voladores desde una ventana ante la queja aireada de sus vecinos.