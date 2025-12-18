En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Director seccional Dian
Vivian Polanía
Zulma Guzmán
Nacional, campeón

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Grabaron a hombres tirando voladores desde una chiva en el Valle de Aburrá

Grabaron a hombres tirando voladores desde una chiva en el Valle de Aburrá

Solo en el Área Metropolitana van más de 50 personas quemadas con pólvora en menos de 20 días de diciembre.

Publicidad

Publicidad

Publicidad