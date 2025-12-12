Más de 200 kilos de pólvora fueron incautados en controles viales en Antioquia

La Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Antioquia desarrolló dos importantes acciones de control sobre las principales vías del departamento, en el marco del Plan Navidad con Propósito y la estrategia Actuando por Antioquia, obteniendo la incautación de material pirotécnico que era movilizado de manera irregular y representaba un riesgo para la comunidad.

La pólvora incautada suma en total 239 kilos decomisados en tres puestos de control, el primero se registró en la vía Medellín – Yarumal, a la altura del kilómetro 45+800, en el municipio de Donmatías, unidades de tránsito realizaron un puesto de control preventivo donde fue detenido un camión que llevaba como encomienda 200 kilos de pólvora. Esta salió desde la capital antioqueña e iba hacia al municipio de Caucasia, Bajo Cauca antioqueño.

El segundo puesto de control fue ubicado en la vía La Pintada – Medellín, kilómetro 38+800, sector peaje Primavera, allí el procedimiento de control permitió ubicar un camión, que transportaba encomiendas y se encontraron 15 kilos de pólvora tipo juegos pirotécnicos movilizados desde Medellín con destino al municipio de El Guamo, Tolima. Por su riesgo y manejo indebido, el caso fue dejado a disposición de la Inspección de Policía de Santa Bárbara.

De acuerdo con el Coronel Óscar Mauricio Rico Comandante del Departamento de Policía Antioquia “Una importante incautación de 200 kilogramos de pólvora en dos procedimientos viales, uno que compone la vía Medellín-Yarumal y otro la pintada Medellín, donde fueron incautados juegos pirotécnicos. Hacemos el llamado a toda nuestra comunidad para que evite el uso, el manejo de artefactos pirotécnicos”



En tercer operativo fue realizado en las vías del Urabá Antioqueño efectivos de la policía lograron la incautación de 24 kilos de pólvora que serían distribuidos en esta zona del departamento, los juegos pirotécnicos fueron dejados a disposición de las autoridades competentes.

Ante la preocupante situación la Policía Nacional invita a la ciudadanía a evitar el transporte y manipulación ilegal de pólvora y a reportar cualquier situación que ponga en riesgo la vida y la seguridad en las carreteras de Antioquia.