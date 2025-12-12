Alias ‘Jimmy’, jefe de disidencias en Guaviare, ordenó amenazas para bloquear vía hacia el Meta

Un audio conocido por inteligencia militar volvió a poner en evidencia la presión que ejercen las disidencias de las Farc en el departamento del Guaviare.

En la grabación, alias ‘Jimmy’, uno de los principales hombres de confianza de ‘Iván Mordisco’, aparece impartiendo órdenes, insultos y amenazas directas contra líderes y habitantes de zonas rurales para obligarlos a participar en acciones contra la fuerza pública.

De acuerdo información en poder de las autoridades, alias ‘Jimmy’ sería el responsable de promover el reciente bloqueo en la vía que comunica al Guaviare con el Meta, un corredor clave para el abastecimiento de los municipios de la región. El objetivo de la estructura sería presionar la salida de una base militar ubicada en un punto estratégico que afecta la movilidad y las rutas utilizadas por el grupo armado ilegal.

En el audio, cuya autenticidad ya fue verificada por los organismos de inteligencia, se escucha al cabecilla ordenar la movilización forzada de comunidades indígenas y campesinas. El lenguaje que utiliza es explícito y amenazante:



“Llame a toda esa gente… quiero ver a toda esa gente hp brotando pa’ afuera a apoyar… y a pelear. Pilas, porque los que no hagan las cosas ya saben cómo les toca”, dice, dejando claro que quienes no obedezcan enfrentarán represalias.

Este es el audio:

Alias ‘Jimmy’ también intenta justificar la presión señalando supuestos abusos del Estado: “Aquí el pueblo Nukak, lo que está pasando… el Gobierno cómo los atropellan, como que si fueran perros”, añade en otro aparte del mensaje.

Para las autoridades, esta grabación confirma el control territorial que el grupo armado pretende mantener mediante intimidación y el uso de la población civil como escudo y fuerza de choque. La comunidad ha manifestado preocupación por el recrudecimiento de las amenazas y por el riesgo que implica enfrentarse a estas estructuras.

Mientras tanto, el Ejército mantiene su presencia en la zona y asegura que no cederá ante presiones criminales. La investigación continúa para establecer la ubicación exacta de alias ‘Jimmy’ en las selvas del Guaviare y avanzar en su captura, considerado uno de los hombres más violentos y estratégicos dentro del aparato armado de ‘Iván Mordisco’.